LIVE: Brüls zet STVV vanop de penaltystip opnieuw op voorsprong

Fase per fase

80' tweede helft, minuut 80. Doelpuntenmaker Brüls toont zich opnieuw en zet de bal goed voor, maar de Seraing-defensie ruimt nog net op. Kunnen de bezoekers nog terugslaan? Nog tien minuten. . Doelpuntenmaker Brüls toont zich opnieuw en zet de bal goed voor, maar de Seraing-defensie ruimt nog net op. Kunnen de bezoekers nog terugslaan? Nog tien minuten.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij RFC Seraing, Marius Mouandilmadji erin, Mathieu Cachbach eruit wissel Mathieu Cachbach Marius Mouandilmadji

78' tweede helft, minuut 78. Brüls klaart de klus. Met een loepzuivere trap in de linkeronderhoek zet Christian Brüls zijn team op voorsprong. STVV moet nog een dikke tien minuten volhouden en dan zet het Seraing op 8 punten. . Brüls klaart de klus Met een loepzuivere trap in de linkeronderhoek zet Christian Brüls zijn team op voorsprong. STVV moet nog een dikke tien minuten volhouden en dan zet het Seraing op 8 punten.

78' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 78 door Christian Brüls van STVV. 2, 1. penalty STVV RFC Seraing 84' 2 1

78' tweede helft, minuut 78. De VAR mengt zich nog even in het debat, maar het besluit blijft onveranderd. STVV kan zich via de stip op voorsprong hijsen. . De VAR mengt zich nog even in het debat, maar het besluit blijft onveranderd. STVV kan zich via de stip op voorsprong hijsen.

76' Gele kaart voor Mansoni Sambu van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 76 Mansoni Sambu RFC Seraing

76' tweede helft, minuut 76. Penalty voor STVV! Brüls controleert een teruglegger van Hara met de knie en wurmt zich de zestien in. Invaller Marsoni ziet het niet graag gebeuren en duwt Brüls de grond op. Denil aarzelt niet: strafschop! . Penalty voor STVV! Brüls controleert een teruglegger van Hara met de knie en wurmt zich de zestien in. Invaller Marsoni ziet het niet graag gebeuren en duwt Brüls de grond op. Denil aarzelt niet: strafschop!

74' tweede helft, minuut 74. Het laatste kwartier nadert. STVV lijkt het momentum stilaan terug in handen te nemen. Krijgen we nog een doelpunt? . Het laatste kwartier nadert. STVV lijkt het momentum stilaan terug in handen te nemen. Krijgen we nog een doelpunt?

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij RFC Seraing, Mansoni Sambu erin, Antoine Bernier eruit wissel Antoine Bernier Mansoni Sambu

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij RFC Seraing, Benjamin Boulenger erin, Morgan Poaty eruit wissel Morgan Poaty Benjamin Boulenger

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij STVV, Chris Durkin erin, Rocco Reitz eruit wissel Rocco Reitz Chris Durkin

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij STVV, Aboubakary Koita erin, Liberato Cacace eruit wissel Liberato Cacace Aboubakary Koita

67' tweede helft, minuut 67. Hollerbach haalt Cacace eraf en brengt Koita tussen de lijnen. Kan de Senegalees met zijn energie voor het verschil zorgen? . Hollerbach haalt Cacace eraf en brengt Koita tussen de lijnen. Kan de Senegalees met zijn energie voor het verschil zorgen?

63' tweede helft, minuut 63. Nieuwkomer Daniel Opare toont zich met een flukse beweging op rechts. Het is nog niet de Opare van in zijn grote dagen bij Standard, maar de Ghanees is indien fit toch een versterking voor dit Seraing. . Nieuwkomer Daniel Opare toont zich met een flukse beweging op rechts. Het is nog niet de Opare van in zijn grote dagen bij Standard, maar de Ghanees is indien fit toch een versterking voor dit Seraing.

59' tweede helft, minuut 59. Daar is Mikautadze opnieuw. Op snelheid kan hij opnieuw aanleggen, maar nu waait zijn schot in de korte hoek naast. Seraing drukt, STVV moet herbronnen. . Daar is Mikautadze opnieuw. Op snelheid kan hij opnieuw aanleggen, maar nu waait zijn schot in de korte hoek naast. Seraing drukt, STVV moet herbronnen.

55' tweede helft, minuut 55. Mikautadze rakelings naast. Seraing heeft vertrouwen geput uit de gelijkmaker van Nadrani. Mikautadze houdt Leistner aan de praat en kan vanuit een schuine hoek aanleggen. Gelukkig voor STVV rolt de bal net naast de kooi van doelman Schmidt. . Mikautadze rakelings naast Seraing heeft vertrouwen geput uit de gelijkmaker van Nadrani. Mikautadze houdt Leistner aan de praat en kan vanuit een schuine hoek aanleggen. Gelukkig voor STVV rolt de bal net naast de kooi van doelman Schmidt.

52' tweede helft, minuut 52. Echt grote kansen hebben we in de openingsfase van deze tweede helft nog niet gezien, maar beide teams lijken er alvast wel terug goesting in te hebben. . Echt grote kansen hebben we in de openingsfase van deze tweede helft nog niet gezien, maar beide teams lijken er alvast wel terug goesting in te hebben.

51' tweede helft, minuut 51. Gelukkig trekken beide teams de lijn van de laatste tien minuten uit de eerste helft door: meer dynamiek en meer offensieve impulsen. Geert Heremans op Radio 1. Gelukkig trekken beide teams de lijn van de laatste tien minuten uit de eerste helft door: meer dynamiek en meer offensieve impulsen. Geert Heremans op Radio 1

47' tweede helft, minuut 47. Mikautadze met pover theater. Mikautadze speelt zijn belager door de benen en snelt de zestien in. Met een flauwe fopduik tuimelt hij over het ingetrokken been van Leistner. Denil trapt er niet in en toont de Seraing-spits een gele kaart. . Mikautadze met pover theater Mikautadze speelt zijn belager door de benen en snelt de zestien in. Met een flauwe fopduik tuimelt hij over het ingetrokken been van Leistner. Denil trapt er niet in en toont de Seraing-spits een gele kaart.