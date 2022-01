Kan Seraing op Stayen voor het eerst sinds eind november nog eens winnen?

Bij Seraing keert Dietsch terug in doel. Achteraan schuift coach Garcia: Del Fabro en Boulager worden vervangen door Dabila en Poaty. Op het middenveld start Wagué in de plaats van Pierrot, vooraan mag Bernier starten ten voordele van Mansoni.

vooraf, 18 uur 05. Hollerbach behoudt geraamte, Garcia schuift veel. Bij STVV verandert coach Hollerbach zijn team op slechts op 1 plaats, ten opzichte van de verliespartij vorige week tegen Club Brugge. Durkin verdwijnt naar de bank, Reitz komt in het basiselftal. Bij Seraing keert Dietsch terug in doel. Achteraan schuift coach Garcia: Del Fabro en Boulager worden vervangen door Dabila en Poaty. Op het middenveld start Wagué in de plaats van Pierrot, vooraan mag Bernier starten ten voordele van Mansoni. .

vooraf, 17 uur 45. STVV en Seraing op zoek naar vertrouwen. Met STVV en Seraing staan twee teams tegenover mekaar die in een moeilijke periode zitten. STVV sloot 2021 af met een langverwachte zege, maar ging vorige week tegen Club Brugge wel kansloos onderuit. Seraing is voorlaatste in de stand en kon al sinds eind november niet meer winnen. Toen klopte het... Sint-Truiden. Welke ploeg kan vanavond een nodige portie vertrouwen tanken? Volg het om 18.30 u live op onze website met tekstupdates of via Radio 1. .