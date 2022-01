LIVE: Dost brengt Club voor de tweede keer langszij tegen Standard

Fase per fase

Fase per fase

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Standard, Maxime Lestienne erin, Renaud Emond eruit wissel Renaud Emond Maxime Lestienne

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Standard, Samuel Bastien erin, Damjan Pavlovic eruit wissel Damjan Pavlovic Samuel Bastien

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Standard, João Klauss erin, Denis Dragus eruit wissel Denis Dragus João Klauss

64' tweede helft, minuut 64. Luka Elsner bereidt een driedubbele wissel voor: Lestienne, Bastien en Klauss komen in de ploeg. Onder meer de geblesseerde Pavlovic gaat naar de kant. . Luka Elsner bereidt een driedubbele wissel voor: Lestienne, Bastien en Klauss komen in de ploeg. Onder meer de geblesseerde Pavlovic gaat naar de kant.

60' tweede helft, minuut 60.

59' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 59 door Bas Dost van Club Brugge. 2, 2. goal Standard Club Brugge 66' 2 2

59' tweede helft, minuut 59. Dost met zijn tweede. De Ketelaere speelt met een heerlijk hakje Buchanan vrij. De Canadees legt klaar voor Dost, die zijn tweede van de namiddag in doel tikt. Voor Buchanan is het zijn eerste assist, maar het was vooral de pre-assist van De Ketelaere die gezien mocht worden. . Dost met zijn tweede De Ketelaere speelt met een heerlijk hakje Buchanan vrij. De Canadees legt klaar voor Dost, die zijn tweede van de namiddag in doel tikt. Voor Buchanan is het zijn eerste assist, maar het was vooral de pre-assist van De Ketelaere die gezien mocht worden.

58' Gele kaart voor Renaud Emond van Standard tijdens tweede helft, minuut 58 Renaud Emond Standard

57' tweede helft, minuut 57. Er zit vuur in de ploeg van Standard, dat wel. Dat was niet echt het geval voor kerst. Stef Wijnants op Radio 1. Er zit vuur in de ploeg van Standard, dat wel. Dat was niet echt het geval voor kerst. Stef Wijnants op Radio 1

53' tweede helft, minuut 53.

52' tweede helft, minuut 52.

51' tweede helft, minuut 51. Club Brugge wil snel orde op zaken stellen en trekt ten aanval, maar vindt niet meteen een gaatje. . Club Brugge wil snel orde op zaken stellen en trekt ten aanval, maar vindt niet meteen een gaatje.

49' tweede helft, minuut 49.

48' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 48 door Renaud Emond van Standard. 2, 1. goal Standard Club Brugge 66' 2 1

48' tweede helft, minuut 48. Emond zet Standard weer op voorsprong. De tweede periode is amper begonnen, of Club moet alweer achtervolgen. Raskin verstuurt een gemeten voorzet vanaf de rechterkant, Emond troeft Mechele af en glijdt de 2-1 naast Mignolet in het hoekje! . Emond zet Standard weer op voorsprong De tweede periode is amper begonnen, of Club moet alweer achtervolgen. Raskin verstuurt een gemeten voorzet vanaf de rechterkant, Emond troeft Mechele af en glijdt de 2-1 naast Mignolet in het hoekje!

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Eén nieuwe naam na de rust: bij Club neemt Buchanan de plaats over van Rits, die met een gele kaart achter zijn naam stond. . Tweede helft Eén nieuwe naam na de rust: bij Club neemt Buchanan de plaats over van Rits, die met een gele kaart achter zijn naam stond.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

14:17 rust, 14 uur 17. Vervanging bij Club Brugge, Tajon Buchanan erin, Mats Rits eruit wissel Mats Rits Tajon Buchanan

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen