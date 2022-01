Duur puntenverlies voor Club Brugge tegen Standard, Dost beperkt schade

Fase per fase

90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Afgelopen! Standard en Club Brugge houden het na een boeiende wedstrijd, gekruid met onder meer vier goals en een rode kaart, op een 2-2-gelijkspel.

90+5' tweede helft, minuut 95. We zitten weer aan de overkant. Het schot van Klauss is onvoldoende om Mignolet in de problemen te brengen.

90+3' tweede helft, minuut 93. Ook Club laat het liggen. Het kan hier nog alle kanten uit! Standard laat zich verrassen door een snel genomen vrije trap, maar het passje van De Ketelaere voor Dost is niet goed.

90+2' tweede helft, minuut 92. Club Brugge ontsnapt! Daar is Standard dan toch met een slotoffensief! Carcela gaat op wandel in de zestien meter, maar trapt tegen Lestienne aan. In de rebound keert Mata het schot van Nkounkou op de lijn.

90+1' tweede helft, minuut 91. 5 minuten extra. Er worden 5 minuten bijgeteld. Krijgen we nog een winnaar?

90' tweede helft, minuut 90. Standard lijkt een puntje wel voldoende te vinden. Het is niet dat de thuisploeg het numerieke overwicht echt probeert uit te buiten.

86' tweede helft, minuut 86. Bijna De Ketelaere! Het is toch Club dat met z'n tienen voor de aanval kiest. Buchanan zet zijn mannetje in de wind en vindt De Ketelaere voor doel, maar diens schot wordt nog afgeblokt.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Club Brugge, Ignace Van der Brempt erin, Noa Lang eruit wissel Noa Lang Ignace Van der Brempt

83' Rode kaart voor Jack Hendry van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 83 Jack Hendry Club Brugge

83' tweede helft, minuut 83. Rood voor Hendry! Club moet de laatste minuten met tien afwerken. Na een slechte pass van Mechele haalt Hendry Carcela neer. Lardot tast meteen naar de achterzak: rood!

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Standard, Niels Nkounkou erin, Mathieu Cafaro eruit wissel Mathieu Cafaro Niels Nkounkou

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Club Brugge, Federico Ricca erin, Stanley N'Soki eruit wissel Stanley N'Soki Federico Ricca

80' tweede helft, minuut 80. Daar is Carcela zowaar! Hij neemt Mignolet onder vuur vanuit een scherpe hoek, de doelman laat zich niet verrassen.

78' tweede helft, minuut 78. Mechele trapt over. Bodart zet zijn vuisten tegen een voorzet van Vanaken, maar duwt de bal zo in de voeten van Mechele. Die haalt uit in één tijd, zijn schot vliegt hoog over.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Standard, Mehdi Carcela-González erin, Aron Dønnum eruit wissel Aron Dønnum Mehdi Carcela-González

72' tweede helft, minuut 72. Prikje van Standard. De thuisploeg probeert het op de counter. Dønnum versnelt door de as van het veld en bedient Raskin, maar hij verliest het duel van Mechele.

70' tweede helft, minuut 70. De Ketelaere en Buchanan vinden elkaar op links, de voorzet van De Ketelaere is te scherp en eindigt in de handen van Bodart.

69' tweede helft, minuut 69. Schreuder zal toch moeten werken aan die defensieve stabiliteit bij Club. Stef Wijnants op Radio 1.