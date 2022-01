Club Brugge gaat tegen een gehavend Standard op zoek naar 6 op 6 onder Schreuder

Standard kan altijd iets meer in topwedstrijden. Mijn jongens zijn goed voorbereid. Ik heb zelf ook nog veel wedstrijden van Standard bekeken, we willen winnen.

vooraf, 10 uur 39. Standard kan altijd iets meer in topwedstrijden. Mijn jongens zijn goed voorbereid. Ik heb zelf ook nog veel wedstrijden van Standard bekeken, we willen winnen. Alfred Schreuder (trainer Club Brugge).

vooraf, 10 uur 22. Gehavend Standard. De thuisploeg mist een pak spelers tegen de landskampioen. Zo zit Bokadi op het strafbankje en zitten Tapsoba, Fai, Amallah, Rafia en Sissako nog op de Afrika Cup. Ook aanwinst Van Damme is er niet bij, het zit nog in quarantaine, voor Cimirot en Muleka wordt het bang afwachten: zij kampen met blessures. Het wordt dus puzzelen voor Elsner. .

vooraf, 10 uur 08. Heenwedstrijd eindigde op 2-2. In de heenwedstrijd liet Club punten liggen in eigen huis tegen Standard. Het werd 2-2. Om de kloof met leider Union niet groter te laten worden, doet Club er beter aan niet opnieuw punten te laten liggen. .

vooraf, 10 uur 04. Noa Lang in de Brugse wedstrijdselectie. Aflred Schreuder kan voor het duel tegen Standard voor het eerst rekenen op Noa Lang. De Nederlandse winger was tegen STVV nog geschorst. Staat hij meteen in de basis? .