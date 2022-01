LIVE: De VAR verpest het feestje van KV Oostende en Ndicka

Fase per fase

21:35 rust, 21 uur 35. Rust. We gaan rusten met een brilscore en dat is toch verrassend. Beide ploegen kregen namelijk de kansen om de score te openen, maar dat gebeurde niet. 0-0 dus na een nochtans leuke eerste helft.

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45' 4' extra. De eerste helft zit er bijna op. We krijgen wel nog 4 minuten extra tijd.

41' 1-0 afgevlagd. De VAR neemt een kijkje naar de beelden, want er hing een buitenspelgeurtje aan dat doelpunt. De treffer wordt dan ook niet goedgekeurd. Nog steeds 0-0 dus.

41' eerste helft, minuut 41. GOAL! 1-0 Ndicka. Daar is dan toch de openingstreffer en het is KV Oostende dat mag vieren. Ndicka komt met een beetje geluk aan de bal en haalt fraai met links uit. Butez is dan toch geklopt na een deviatie van Bataille.

37' eerste helft, minuut 37. 0-1 van Frey afgekeurd. Jelle Bataille geeft het leer met een prima voorzet op een dienblaadje voor Frey. De topschutter laat zo'n mogelijkheid dan ook niet liggen. Toch gaat het feestje niet door, want Frey stond - niet voor het eerst vanavond - buitenspel.

35' eerste helft, minuut 35. KVO-trainer Pflanz heeft zijn ploeg goed gezet. . Johan De Caluwé bij Radio 1.

32' eerste helft, minuut 32. Het is vechten voor elke morzel grond in een aangename wedstrijd. Het spel gaat goed op en neer.

25' eerste helft, minuut 25.

24' eerste helft, minuut 24. Vlag de hoogte in. De 0-1 was bijna in de maak. Frey speelt Yusuf aan en zo is doelman Hubert er ook aan voor de moeite. Het leer wordt nog net op tijd van de lijn gekeerd door Jäkel, maar Frey stond ook wel buitenspel.

24' Gele kaart voor Radja Nainggolan van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 24 Radja Nainggolan Antwerp

23' eerste helft, minuut 23. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Radja Nainggolan.

22' eerste helft, minuut 22. Nu toch een beter moment van KVO in deze wedstrijd. Ambrose kapt naar zijn linker en haalt dan uit. Butez moet uitpakken met een prima parade. Niet veel later trapt D'Haese op Butez.

19' eerste helft, minuut 19. KV Oostende laat zich niet zomaar onbetuigd. De Kustboys proberen ook een vuist te maken. Verder dan een afstandsschot komt de thuisploeg voorlopig echter niet.

14' eerste helft, minuut 14. Bijna de 0-1. Het openingsdoelpunt hangt nu echt wel in de lucht. Benson krijgt heel veel ruimte, maar hij vindt Hubert op zijn weg. Huizenhoge kans, nog geen treffer.

13' eerste helft, minuut 13. Bataille zet zich nu op rechts goed door. Hij brengt Yusuf in stelling, maar die trapt het leer naast de kooi van Hubert. Wel weer een prima aanval van de bezoekers. Ze gaan nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer.

10' eerste helft, minuut 10. Ook KV Oostende voetbalt een kans bij elkaar. Duncan speelt McGeehan aan. Die zijn schot mist alle richting.

8' eerste helft, minuut 8. Antwerp steekt nu toch de neus aan het venster. Het leer wordt gevaarlijk in de grote rechthoek van de thuisploeg gepompt. Dessoleil zet er zijn hoofd tegen, maar Hubert kan redding brengen.

7' eerste helft, minuut 7. Het spel ligt even stil na een duel tussen Nainggolan en Jäkel. Die laatste moet er even van bekomen.