LIVE: Kortrijk domineert openingsfase tegen Eupen

Probleem voor Ilic Het spel ligt even stil, want er is iets met de tape rond de rechterpink van Ilic. De doelman van Kortrijk stapt naar de bank voor hulp.

Kortrijk plakt Eupen vast tegen het eigen doel. Uitgesproken doelkansen heeft die druk echter nog niet opgeleverd.

Schot van Messaoudi Eupen kan de bal niet in de ploeg houden, Kortrijk doet er wel wat mee. Een afgeweken poging van Messaoudi zet Himmelmann op het verkeerde been, maar het wordt enkel een hoekschop.

Gnaka brengt Agbadou in de problemen met een harde kruispass. Doelman Himmelmann moet de bal uiteindelijk wegrammen.

Kortrijk begint het best. Rougeaux vertrekt als rechtsachter op een lange wandeling langs een rij bezoekers, tot hij over een uitgestoken been valt. Een overtreding krijgt hij niet mee.

Scheidsrechter voor deze match is niet Lambrechts (ziek), maar Visser.

We zijn vertrokken De bal rolt in het Guldensporenstadion. Kortrijk en Eupen hebben de voetbalzaterdag in de Jupiler Pro League op gang getrapt.

eerste helft, minuut 1 match begonnen

We krijgen vandaag wat kwaliteit terug. Dat zal de ploeg zeker helpen. Michael Valkanis

Sissoko zet zich altijd goed in op training. Hij is een jong talent en zal zich tonen. Karim Belhocine

Eupen komt net niet aan een volledige bank. Er zitten met Alloh, Konstantelias en Müsel wel drie aanwinsten op.

2010 Een ietwat verrassende statistiek: Kortrijk kon in zijn laatste zes thuismatchen tegen Eupen (in de competitie) geen enkele keer winnen. De laatste overwinning van de Kerels dateert al van een 3-1 in 2010. Toen heetten de Kortrijkse doelpuntenmakers Giuseppe Rossini, Ilombe Mboyo en Sven Kums. Kevin Vandenbergh scoorde tussendoor voor Eupen.

Opstelling Eupen Hoofdcoach Krämer zit nog niet opnieuw op de bank, dus doet Eupen het opnieuw met assistent Valkanis. De bezoekers slaken een zucht van opluchting, want ze kunnen vandaag rekenen op belangrijke en ervaren krachten als Prevljak, Peeters en Cools. Dit is geen noodploeg meer.

Opstelling Kortrijk Belhocine brengt vier wijzigingen aan in het elftal dat gelijkspeelde in Gent. De nieuwe Japanner Watanabe, Torp en Fixelles verhuizen naar de bank. Rougeaux, Kadri en Moreno nemen de vrijgekomen plaatsjes in bij de thuisploeg. Vandendriessche is er door een blessure niet bij, dus speelt Sissoko.

5/36 Na tien speeldagen stond Eupen nog glimmend van trots op de eerste plek. Sindsdien ging het steil bergaf met slechts één zege in de volgende twaalf matchen. Niemand in 1A, zelfs niet Beerschot, deed slechter in die periode. Eupen verloor zijn laatste zes uitwedstrijden en kwam in vier ervan niet tot scoren. Dat geeft niet meteen moed voor de verplaatsing naar Kortrijk, al pakte Eupen in november thuis wel een punt tegen KVK.

Eupen verloor zijn laatste zes uitwedstrijden en kwam in vier ervan niet tot scoren. Dat geeft niet meteen moed voor de verplaatsing naar Kortrijk, al pakte Eupen in november thuis wel een punt tegen KVK.

Vooraf De winter verloopt voorspoedig voor KV Kortrijk. Vorige week kwam een reeks van drie opeenvolgende zeges ten einde, maar met een punt op het veld van Gent konden de West-Vlamingen echt wel tevreden zijn. In de buik van het klassement beleeft Kortrijk een zorgeloos seizoen. Bij Eupen zijn er wel wat zorgen. Vorige week was het alarmfase rood aan de Kehrweg, met liefst zestien positieve gevallen. Deze week bleven er nog vier van over, maar de problemen gaan dieper dan COVID. Sinds oktober pakten de Panda's nog slechts één zege, tegen rode lantaarn Beerschot.

Bij Eupen zijn er wel wat zorgen. Vorige week was het alarmfase rood aan de Kehrweg, met liefst zestien positieve gevallen. Deze week bleven er nog vier van over, maar de problemen gaan dieper dan COVID. Sinds oktober pakten de Panda's nog slechts één zege, tegen rode lantaarn Beerschot.