De Bayatico! Mehdi is algemeen directeur bij Charleroi, Mogi huismakelaar bij Gent.

Charleroi-Gent is de laatste tijd sowieso geen doelpuntenrijk duel. Sinds 2010 vielen er bij Gentse bezoekjes aan Mambourg nooit meer dan drie goals. In de heenronde maakten beide ploegen er wel een boeiend kijkstuk van. Charleroi klom binnen het kwartier op 0-2, maar Gent knokte zich naar 2-2. In de slotminuten was Hanche-Olsen de pineut met een owngoal.

Charleroi hoopt met Bayo het verlies van Nicholson en zijn dertien goals op te vangen, al zal de Ivoriaan vanavond niet in actie komen. Gent heeft zijn eigen problemen in het aanvallende compartiment. Het afwezige duo Tissoudali-Depoitre tekende voor zestien doelpunten. Bruno, Malede en Lemajic, de Gentse aanvallers op het wedstrijdblad van vanavond, maakten er samen welgeteld twee.

Opstellingen. Charleroi doet het door de afwezigheid van Bayo, gehuurd van Gent, op papier zonder echte spits. Coach Still heeft dus niet meteen vertrouwen in aankoop Petkevicius. Gholizadeh en Nkuba zouden de meest uitgesproken aanvallende pionnen moeten zijn.

Ook bij Gent zitten ze offensief met de handen in het haar. Tissoudali zit met Marokko op de Afrika Cup en ook Depoitre is er niet bij. Bruno moet voorin beter doen dan Malede vorige week. Godeau en Okumu zijn opnieuw beschikbaar en verschijnen aan de aftrap.

Vooraf. Charleroi en Gent geven elkaar in de stand niks toe en worden enkel van elkaar gescheiden door het doelsaldo, in het voordeel van de Buffalo's. De wedstrijd van vanavond is dan ook van levensbelang met het oog op de Championship Play-offs. De verliezer kan deelname daaraan wellicht op zijn buik schrijven, de winnaar blijft in de race.

Opstelling Charleroi. Bingourou Kamara, Jules Van Cleemput, Valentine Ozornwafor, Stefan Knezevic, Loïc Bessile, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Joris Kayembe, Ali Gholizadeh, Ken Nkuba Tshiend, Anass Zaroury

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Bruno Godeau, Joseph Okumu, Alessio Castro-Montes, Sven Kums, Matisse Samoise, Julien De Sart, Núrio, Andrew Hjulsager, Gianni Bruno