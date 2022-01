LIVE: Charleroi en Gent spelen kansarme wedstrijd

57' tweede helft, minuut 57. We zien wel wat meer dadendrang bij Charleroi. Peter Vandenbempt. We zien wel wat meer dadendrang bij Charleroi. Peter Vandenbempt

55' tweede helft, minuut 55. Actie van Gholizadeh. Gholizadeh zet een dribbel op die hem langs drie man voert. Een vervolg komt er niet. of het moet de afzwaaier van Bessilé zijn. We zullen het maar noteren, want voor de rest gebeurt er weinig. . Actie van Gholizadeh Gholizadeh zet een dribbel op die hem langs drie man voert. Een vervolg komt er niet. of het moet de afzwaaier van Bessilé zijn. We zullen het maar noteren, want voor de rest gebeurt er weinig.

53' tweede helft, minuut 53. De tweede helft brengt niet meteen veel beterschap. . De tweede helft brengt niet meteen veel beterschap.

51' tweede helft, minuut 51. Weer een slachtoffer bij Charleroi. Ozornwafor, voor het eerst in de basiself, slaat zijn enkel om bij het onderscheppen van een voorzet van Samoise. . Weer een slachtoffer bij Charleroi. Ozornwafor, voor het eerst in de basiself, slaat zijn enkel om bij het onderscheppen van een voorzet van Samoise.

48' Zaroury geraakt. De Sart ramt een bal weg en landt met zijn studs op de voet van Zaroury. Vooral erg ongelukkig, en dus wordt het geen strafschop. . tweede helft, minuut 48. Zaroury geraakt De Sart ramt een bal weg en landt met zijn studs op de voet van Zaroury. Vooral erg ongelukkig, en dus wordt het geen strafschop.

46' tweede helft, minuut 46. Hopelijk zorgen Charleroi en Gent voor meer animo na de rust. . Hopelijk zorgen Charleroi en Gent voor meer animo na de rust.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Charleroi en Gent gaan na een schrale eerste helft rusten met 0-0. Er viel amper een kans te noteren. . Rust Charleroi en Gent gaan na een schrale eerste helft rusten met 0-0. Er viel amper een kans te noteren.



44' eerste helft, minuut 44. Still en Vanhaezebrouck kunnen tevreden zijn met het defensieve werk van hun ploeg. Offensief is het een heel ander verhaal. . Still en Vanhaezebrouck kunnen tevreden zijn met het defensieve werk van hun ploeg. Offensief is het een heel ander verhaal.

42' eerste helft, minuut 42. Misschien van Ilaimaharitra. Een afgeweken schot van de Malagassiër vliegt rakelings langs de paal. Uit het niets. . Misschien van Ilaimaharitra. Een afgeweken schot van de Malagassiër vliegt rakelings langs de paal. Uit het niets.

41' Waar moeten de goals vandaan komen? eerste helft, minuut 41. Waar moeten de goals vandaan komen?

38' eerste helft, minuut 38. Na die twee Gentse kansen is de rust weergekeerd. . Na die twee Gentse kansen is de rust weergekeerd.

35' Kamara in de weg! Is de wedstrijd eindelijk echt begonnen? Castro-Montes kan vrij uithalen in het halve maantje, Kamara gaat goed plat. Even later glijdt de doelman in de voeten van Bruno. . eerste helft, minuut 35. Kamara in de weg! Is de wedstrijd eindelijk echt begonnen? Castro-Montes kan vrij uithalen in het halve maantje, Kamara gaat goed plat. Even later glijdt de doelman in de voeten van Bruno.

33' eerste helft, minuut 33. Als er één wedstrijd een doelpunt kan gebruiken, is het deze wel. Het probleem is dat je daar doorgaans kansen voor nodig hebt. Castro-Montes devieert er nu eentje in de armen van Kamara. . Als er één wedstrijd een doelpunt kan gebruiken, is het deze wel. Het probleem is dat je daar doorgaans kansen voor nodig hebt. Castro-Montes devieert er nu eentje in de armen van Kamara.

30' eerste helft, minuut 30.

28' eerste helft, minuut 28. Twee probeersels van Charleroi en Bruno die een voorzet van Godeau niet kan raken, verder zijn we hier nog niet gekomen. . Twee probeersels van Charleroi en Bruno die een voorzet van Godeau niet kan raken, verder zijn we hier nog niet gekomen.

26' eerste helft, minuut 26. Hopen op beter en wachten op spektakel. Peter Vandenbempt. Hopen op beter en wachten op spektakel. Peter Vandenbempt

25' eerste helft, minuut 25. Gentse druk. Die van Gent gaan plots wat vinniger spelen. De organisatie van Charleroi geeft voorlopig geen krimp. . Gentse druk Die van Gent gaan plots wat vinniger spelen. De organisatie van Charleroi geeft voorlopig geen krimp.