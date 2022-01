LIVE: Popovic verdubbelt de voorsprong van Cercle tegen Zulte Waregem

Boucaut blijft bij zijn standpunt, we blijven dus met 11 tegen 11 voetballen.

eerste helft, minuut 45. Geen rode kaart. Boucaut blijft bij zijn standpunt, we blijven dus met 11 tegen 11 voetballen. .

eerste helft, minuut 42. Geel voor Seck. De poppen gaan even aan het dansen na een elleboogstoot van Seck. Die keek weliswaar naar de bal, maar raakte Deman toch vol en ontsnapt niet aan een gele kaart. .

eerste helft, minuut 41. Popovic drijft de score op! Na een doelpunt mag Hotic nu ook een assist op zijn naam schrijven. Hij schildert de hoekschop perfect op het hoofd van Popovic en die kopt de bal in de verste hoek. Een nieuwe opdoffer voor Zulte Waregem kort voor de rust. .

eerste helft, minuut 40. Derijck voorkomt erger. Plots toch nog eens alle hens aan dek bij Zulte Waregem. Somers wordt bijna alleen voor Bossut gebracht, maar Derijck kan de bal nog net voor zijn neus in hoekschop tikken. .

eerste helft, minuut 35. Da Silva Lopes komt nog eens boven water met een verre knal, maar zijn schot gaat ook ver over. Cercle mag dan op voorsprong staan, aanvallend is het tot dusver vrij povertjes. .

Didillon houdt Vossen van de 1-1. Daar is Vossen opnieuw. Hij duikt op aangeven van Boya op voor de neus van Didillon en waagt zijn kans vanuit een scherpe hoek, maar de doelman trekt aan het langste eind met een goede tussenkomst. . eerste helft, minuut 27.

eerste helft, minuut 25. Bossut twijfelt even. Cercle reageert meteen en dwingt een hoekschop af. Daarop gaat Bossut bijna de mist in. Hij verkijkt zich op de indraaiende bal van Hotic, maar pakt de bal met wat meeval in tijden. .