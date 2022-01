Blijft Timmy Simons winnen met Zulte Waregem of houdt Cercle Brugge de punten thuis?

19:24

vooraf, 19 uur 24. Doelpuntenfestival in heenwedstrijd. In de heenronde pakte Cercle Brugge de volle buit op bezoek bij Zulte Waregem. De thuisploeg kwam dankzij Gano nochtans op een 2-0-voorsprong, maar Cercle zette nog orde op zaken en voetbalde zich in de slotfase naar een 2-4-overwinning. .