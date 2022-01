Recht Beerschot in eigen huis de rug tegen OH Leuven?

18:09 Wordt Beerschot het zwarte beest van OHL? In de heenronde eindigde dit duel op een droge 0-0. Een punt dat voor Beerschot toch al goed was voor 11% van het puntentotaal dit seizoen. Toch hadden ze toen misschien op de volle buit gerekend. De 0-0 maakte namelijk een einde aan een knappe reeks voor de Antwerpenaren. In de zes voorgaande duels tegen OHL hadden ze namelijk keer op keer gewonnen. Misschien is dat een statistiek waar ze zich aan het kiel aan kunnen optrekken. . vooraf, 18 uur 09. Wordt Beerschot het zwarte beest van OHL? In de heenronde eindigde dit duel op een droge 0-0. Een punt dat voor Beerschot toch al goed was voor 11% van het puntentotaal dit seizoen. Toch hadden ze toen misschien op de volle buit gerekend. De 0-0 maakte namelijk een einde aan een knappe reeks voor de Antwerpenaren. In de zes voorgaande duels tegen OHL hadden ze namelijk keer op keer gewonnen. Misschien is dat een statistiek waar ze zich aan het kiel aan kunnen optrekken.

18:05 vooraf, 18 uur 05. OHL doet het zonder Afrikaanse internationals. Bij OHL zagen ze hoe Chakla en Kaba zich met Marokko en Guinee plaatsten voor de volgende ronde van de Africa Cup. Zij keren voorlopig nog niet terug naar Leuven. In hun plek starten Ngawa en de jonge Allemeersch aan de wedstrijd. Op het middenveld vervangt Keita de geblesseerde Malinov. .

17:57 vooraf, 17 uur 57. Holzhauser geslachtofferd voor nieuwe aanvoerder Sanusi. De surprise van chef Torrente is de terugkeer van Ryan Sanusi. De nieuwe aanvoerder van Beerschot speelde dit seizoen slechts één wedstrijd en dat is al van augustus geleden. Sindsdien stond hij aan de kant met een blessure. Benieuwd of een helft bij de beloften voldoende voorbereiding is voor de middenvelder. Hij verdringt Holzhauser in elk geval naar de bank. .

17:45 vooraf, 17 uur 45. Beerschot is al twee maanden puntenloos. Het is al van 21 november geleden dat Beerschot voor het laatste punten pakte. Sindsdien verloor het 6 keer in de competitie en ook in de beker was Standard te sterk voor de ronde lantaarn. Met een achterstand van 10 punten op Seraing wordt het hoog tijd dat Beerschot aan zijn inhaalrace begint. Ook OHL weet dat het niet altijd even vlot loopt. Alleen wisten zij vlak voor de jaarwisseling de negatieve spiraal wel te doorbreken met deugddoende zeges tegen Standard en Charleroi. Kunnen ze daar op het Kiel een vervolg aan breien? .

Opstelling Beerschot. Wouter Biebauw, Joren Dom, Stipe Radic, Mauricio Lemos, Pierre Bourdin, Thibault de Smet, Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Ramiro Vaca, Musashi Suzuki, Felipe Avenatti Opstelling Beerschot Wouter Biebauw, Joren Dom, Stipe Radic, Mauricio Lemos, Pierre Bourdin, Thibault de Smet, Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Ramiro Vaca, Musashi Suzuki, Felipe Avenatti

Opstelling OH Leuven. Rúnar Alex Rúnarsson, Pierre Yves Ngawa, Sébastien Dewaest, Cenk Özkacar, Mandela Keita, Xavier Mercier, Musa Tamari, Mathieu Maertens, Casper De Norre, Siebe Schrijvers, Arthur Allemeersch Opstelling OH Leuven Rúnar Alex Rúnarsson, Pierre Yves Ngawa, Sébastien Dewaest, Cenk Özkacar, Mandela Keita, Xavier Mercier, Musa Tamari, Mathieu Maertens, Casper De Norre, Siebe Schrijvers, Arthur Allemeersch