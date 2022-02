LIVE: Zulte Waregem en Oostende verdelen kansen in eerste helft

Vanavond treft Zulte Waregem in eigen huis KV Oostende. De wedstrijd voor de 22e speeldag van de Jupiler Pro League moest normaal in januari gespeeld worden. Essevee kampte met een corona-uitbraak en de match werd uitgesteld naar vandaag. Voor beide ploegen is het een belangrijk duel om ver boven de degradatiezone te blijven. Volg de wedstrijd hier live vanaf 18.45 uur.