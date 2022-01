Union wint in twee tijden van Seraing dankzij twee strafschoppen in de tweede helft

Felice Mazzu wilde dat zijn elftal de tweede helft tegen Seraing zou aanvatten alsof het nog 0-0 stond, maar het tienkoppige Union wist natuurlijk maar al te goed dat het dankzij de 0-2 van zaterdag in een zetel zat.

Seraing wilde geen seconde verspelen en had er snel weer een match van kunnen maken, maar Nieuwkoop was de reddende engel van doelman Moris.

Union bakte er weinig of niets van, maar na een uur (of een kwartier, zo u wil) zat de match helemaal op slot. Teuma kreeg een herkansing voor zijn gestopte strafschop nadat doelman Galje te gretig van zijn lijn was gesprongen en faalde niet.

Seraing verdiende wel een schouderklopje voor zijn zoektocht naar een goal, maar in de slotfase sloeg Union nog eens toe vanaf de stip. Galje beukte Vanzeir tegen de grond, de VAR kwam terecht tussen.

De 0-4 was een koud kunstje voor topschutter Undav, die zijn maatje Vanzeir nog bijna op weg zette naar de 0-5. Die bleef ergens hangen, net als de 1-4. De VAR annuleerde in de extra tijd nog een strafschop voor Seraing.

0-4, Union heeft weinig zweet gelaten op het veld van Seraing. Het staat nu voor een vierluik tegen Racing Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp.