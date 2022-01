Om 20 u. wordt 2e helft van Seraing-Union ingehaald, leider recupereert Mitoma

Bekijk de goals uit de eerste helft van Seraing - Union (0-2)

Primeur voor Undav en Vanzeir, mist gooit roet in het eten

Een dichte mist hing zaterdag over het veld in Le Pairay, allesbehalve ideale omstandigheden om te voetballen dus. Bij Union hadden ze daar weinig last van. Na amper 5 minuten profiteerde Teuma van geklungel achteraan bij Seraing en op zijn aangeven kon Undav de score al vroeg openen.



Uitstekend begin voor de competitieleider, maar enkele minuten na de vroege goal volgde ook een vroege opdoffer. Na een uitstekende pass van Maziz haalde Bager de doorgebroken Mikautadze onderuit. Ref De Cremer was onverbiddelijk: rood voor Bager.



Maar ook met een man meer kon een erg slap Seraing geen vuist maken. Integendeel, 20 minuten na de 0-1 incasseerde de thuisploeg een tweede goal. Opnieuw lag knullig balverlies aan de basis en dit keer was het Vanzeir die Galjé het nakijken gaf. Undav én Vanzeir konden zo voor het eerst allebei scoren in dezelfde wedstrijd op het hoogste niveau.



De mist bleef een hoofdrol opeisen en net voor de start van de tweede helft besloot ref De Cremer dat de zichtbaarheid te beperkt was. Een halfuur uitstel bracht geen soelaas en dus werd de wedstrijd definitief gestaakt. Vanavond om 20 uur wordt de 2e helft gespeeld.



Mist is spelbreker bij Seraing- Union

Vanzeir: “Voor mij was er geen probleem”

Gemengde gevoelens bij Union. Een nieuwe driepunter leek binnen handbereik, tot de mist het feestje verknalde. Voor Dante Vanzeir had de wedstrijd niet gestaakt moeten worden. “Als je in het midden van het veld staat, dan zie je beide doelen. Voor mij was er geen probleem om voort te doen”, zegt de doelpuntenmaker. “Wij wilden graag voetballen, maar Seraing wou de wedstrijd liever stopzetten. Wat ook begrijpelijk is. De scheidsrechter heeft de beslissing genomen en we zullen deze week nog eens moeten terugkomen om nog 45 minuten te spelen. Het is nu zo, we zullen de knop moeten omdraaien.” “We hadden de match onder controle, voor ons was het ideaal om de wedstrijd uit te spelen. Nu kan het nog een volledig andere wedstrijd worden. We moeten gefocust blijven en die match volwassen uitspelen." "We hebben vanavond op de juiste momenten toegehapt. Seraing speelde nogal nonchalant, zeker toen wij met 10 vielen. Ze konden geen tempo ontwikkelen en ons onder druk zetten. Wij maakten op het juiste moment die tweede goal en konden van daaruit de match controleren.”

Bormans: “Begrijp de beslissing"

Philippe Bormans, CEO van Union, had begrip voor het besluit van scheidsrechter Wesli De Cremer. “Het is natuurlijk een moeilijke beslissing. Enerzijds heb je het reglement. Dat bepaalt dat er moet gespeeld worden als je vanaf de middellijn beide doelen kan zien. Maar ik begrijp de beslissing wel.”



“Het is jammer voor ons dat we moeten terugkomen, want dat verstoort ons programma. Ik heb begrepen dat dat vrij snel zal zijn. Gelet op de Covid-gevallen is het misschien maar best dat we dat zo snel mogelijk doen, omdat dat ook nog zijn impact kan hebben op de teams op het wedstrijdblad die moeten behouden worden. Het is een raar seizoen en dan komt dit er nog eens bovenop. Het maakt het allemaal wat spannender, maar het is nu zo.”

Galjé: “Ik kon mijn aanvallers niet zien”

Timothy Galjé mocht vanavond voor het eerst in doel staan bij Seraing, maar veel plezier beleefde de doelman niet aan zijn debuut. "Ik had me een ander debuut voorgesteld. Als jonge speler hoop je op een fantastische eerste wedstrijd en dan wordt de match na 45 minuten gestaakt. Maar ik heb toch genoten van de minuten die ik gespeeld heb.”



Galjé vond het wel een correcte beslissing om de wedstrijd stop te zetten. "Bij het begin van de wedstrijd had ik al moeilijkheden om de andere doelman te zien. Moris was voor mij buiten zicht en ik kon ook mijn aanvallers niet zien. Het was dus gokken en mijn positie aanpassen aan wat ik voelde."



"Ik denk dat we een beetje met de handrem op gespeeld hebben. Toen Union met 10 stond hadden we iets hoger druk moeten zetten. We hebben geprobeerd goed voetbal te brengen. Jammer dat we dat in de tweede helft niet konden doorzetten naar een doelpunt of misschien wel twee."