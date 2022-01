Om 20 u wordt 2e helft van Seraing-Union ingehaald, 2 nieuwe namen bij leider

Bekijk de goals uit de eerste helft van Seraing - Union (0-2)

Primeur voor Undav en Vanzeir, mist gooit roet in het eten

Een dichte mist hing zaterdag over het veld in Le Pairay, allesbehalve ideale omstandigheden om te voetballen dus. Bij Union hadden ze daar weinig last van. Na amper 5 minuten profiteerde Teuma van geklungel achteraan bij Seraing en op zijn aangeven kon Undav de score al vroeg openen.



Uitstekend begin voor de competitieleider, maar enkele minuten na de vroege goal volgde ook een vroege opdoffer. Na een uitstekende pass van Maziz haalde Bager de doorgebroken Mikautadze onderuit. Ref De Cremer was onverbiddelijk: rood voor Bager.



Maar ook met een man meer kon een erg slap Seraing geen vuist maken. Integendeel, 20 minuten na de 0-1 incasseerde de thuisploeg een tweede goal. Opnieuw lag knullig balverlies aan de basis en dit keer was het Vanzeir die Galjé het nakijken gaf. Undav én Vanzeir konden zo voor het eerst allebei scoren in dezelfde wedstrijd op het hoogste niveau.



De mist bleef een hoofdrol opeisen en net voor de start van de tweede helft besloot ref De Cremer dat de zichtbaarheid te beperkt was. Een halfuur uitstel bracht geen soelaas en dus werd de wedstrijd definitief gestaakt. Vanavond om 20 uur wordt de 2e helft gespeeld.