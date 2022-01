LIVE: Undav brengt Union al na amper 5 minuten op voorsprong

Fase per fase

Fase per fase

13' eerste helft, minuut 13. Union met 10! Na de vroege goal volgt een stevige opdoffer voor Union. Maziz stuurt Mikautadze diep en die wordt net voor de zestien onderuitgehaald door Bager. Ref De Cremer twijfelt niet en trekt meteen rood. . Union met 10! Na de vroege goal volgt een stevige opdoffer voor Union. Maziz stuurt Mikautadze diep en die wordt net voor de zestien onderuitgehaald door Bager. Ref De Cremer twijfelt niet en trekt meteen rood.

10' eerste helft, minuut 10. Seraing heeft niet meteen een reactie op de vroege achterstand. De thuisploeg raakt niet in de buurt van Moris. . Seraing heeft niet meteen een reactie op de vroege achterstand. De thuisploeg raakt niet in de buurt van Moris.

6' eerste helft, minuut 6. Undav treft meteen raak! Union laat er geen gras over groeien en klimt al vroeg op voorsprong. Teuma snoept de bal af na onhandig uitverdedigen bij Seraing en op zijn aangeven kan Undav de score openen. Nummer 17 voor de topschutter! . Undav treft meteen raak! Union laat er geen gras over groeien en klimt al vroeg op voorsprong. Teuma snoept de bal af na onhandig uitverdedigen bij Seraing en op zijn aangeven kan Undav de score openen. Nummer 17 voor de topschutter!



5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Deniz Undav van Union. 0, 1. goal RFC Seraing Union 15' 0 1

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. Galjé moet een eerste keer in actie komen op een afgeweken bal. Voorlopig is er nog niet veel te zien in deze openingsfase en dat heeft niet alleen met de mist te maken. . Galjé moet een eerste keer in actie komen op een afgeweken bal. Voorlopig is er nog niet veel te zien in deze openingsfase en dat heeft niet alleen met de mist te maken.

3' eerste helft, minuut 3.

3' Veel mist, geen ideale omstandigheden om te voetballen. eerste helft, minuut 3. Veel mist, geen ideale omstandigheden om te voetballen

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Terwijl de dichte mist over het veld hangt, trapt Union de wedstrijd op gang. Kan Seraing de competitieleider in de problemen brengen? . Aftrap Terwijl de dichte mist over het veld hangt, trapt Union de wedstrijd op gang. Kan Seraing de competitieleider in de problemen brengen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:29 eerste helft, 18 uur 29.

18:20 vooraf, 18 uur 20. Scoreprobleem bij Seraing. Seraing zit na 21 speeldagen aan ruim 42 tegendoelpunten, enkel Zulte Waregem en Oostende doen nóg slechter. Ook aanvallend loopt het niet op wieltjes bij de Luikse club met slechts 23 goals, Union maakte er meer dan dubbel zoveel. In de laatste 4 wedstrijden voor de winterstop kon Seraing niet 1 keer scoren. . Scoreprobleem bij Seraing Seraing zit na 21 speeldagen aan ruim 42 tegendoelpunten, enkel Zulte Waregem en Oostende doen nóg slechter. Ook aanvallend loopt het niet op wieltjes bij de Luikse club met slechts 23 goals, Union maakte er meer dan dubbel zoveel. In de laatste 4 wedstrijden voor de winterstop kon Seraing niet 1 keer scoren.

18:10 vooraf, 18 uur 10. Union ging dit seizoen nog maar 4 keer onderuit, waarvan slechts 1 keer buitenshuis, op bezoek bij KV Mechelen. Bij Genk moest het vrede nemen met een punt, maar in de overige 8 uitwedstrijden pakte Union 24 op 24. Met 25 stuks pakte het zo zelfs meer punten dan op eigen veld (22) en is het veruit de beste uitploeg in 1A. . Union ging dit seizoen nog maar 4 keer onderuit, waarvan slechts 1 keer buitenshuis, op bezoek bij KV Mechelen. Bij Genk moest het vrede nemen met een punt, maar in de overige 8 uitwedstrijden pakte Union 24 op 24. Met 25 stuks pakte het zo zelfs meer punten dan op eigen veld (22) en is het veruit de beste uitploeg in 1A.

18:03 vooraf, 18 uur 03. Nieuwkomer Opare meteen aan de aftrap. In doel bij Seraing neemt Galjé de plek in van Dietsch. Ook nieuwkomer Opare heeft meteen een basisplaats te pakken, net als Cachbach, Pierrot en Boulenger. Cissé, Lahssaini, Jallow en Poaty zijn hun plek in de startelf kwijt. . Nieuwkomer Opare meteen aan de aftrap In doel bij Seraing neemt Galjé de plek in van Dietsch. Ook nieuwkomer Opare heeft meteen een basisplaats te pakken, net als Cachbach, Pierrot en Boulenger. Cissé, Lahssaini, Jallow en Poaty zijn hun plek in de startelf kwijt.

18:01 vooraf, 18 uur 01.

17:59 vooraf, 17 uur 59. Union zonder Mitoma. Twee wijzigingen bij Union. Felice Mazzu kan geen beroep doen op de geblesseerde Mitoma. Burgess (ziek) moet dan weer vrede nemen met een plaats op de bank. Het duo wordt in de basis vervangen door Lazare en Marcq. . Union zonder Mitoma Twee wijzigingen bij Union. Felice Mazzu kan geen beroep doen op de geblesseerde Mitoma. Burgess (ziek) moet dan weer vrede nemen met een plaats op de bank. Het duo wordt in de basis vervangen door Lazare en Marcq.

17:57 vooraf, 17 uur 57.

17:52 vooraf, 17 uur 52. Trainerswissel bij Seraing. Bij Seraing namen ze tussen Kerstmis en Nieuwjaar afscheid van trainer Jordi Condom. De 52-jarige Spanjaard vond snel een nieuwe uitdaging als sportief directeur van 1B-club Waasland-Beveren. Aan Jean-Louis Garcia om Seraing nu in veilig vaarwater te brengen. Voor de 59-jarige Fransman is het zijn eerste buitenlandse opdracht, nadat hij een rits Franse clubs onder zijn hoede gehad heeft. . Trainerswissel bij Seraing Bij Seraing namen ze tussen Kerstmis en Nieuwjaar afscheid van trainer Jordi Condom. De 52-jarige Spanjaard vond snel een nieuwe uitdaging als sportief directeur van 1B-club Waasland-Beveren. Aan Jean-Louis Garcia om Seraing nu in veilig vaarwater te brengen. Voor de 59-jarige Fransman is het zijn eerste buitenlandse opdracht, nadat hij een rits Franse clubs onder zijn hoede gehad heeft.

17:50 vooraf, 17 uur 50. 0 op 15 voor Seraing. Met 19 punten na 21 speeldagen staat Seraing voorlopig op de voorlaatste plaats. Operatie redding is nog haalbaar, want met slechts 4 punten meer blijven Oostende, Standard en Zulte Waregem in het vizier. De kloof met rode lantaarn Beerschot is dan weer aanzienlijk met 10 punten. Seraing moet uiteraard wel zelf punten gaan pakken en dat lukte al 5 wedstrijden op rij niet meer. . 0 op 15 voor Seraing Met 19 punten na 21 speeldagen staat Seraing voorlopig op de voorlaatste plaats. Operatie redding is nog haalbaar, want met slechts 4 punten meer blijven Oostende, Standard en Zulte Waregem in het vizier. De kloof met rode lantaarn Beerschot is dan weer aanzienlijk met 10 punten. Seraing moet uiteraard wel zelf punten gaan pakken en dat lukte al 5 wedstrijden op rij niet meer.