LIVE: Hrosovsky en Genk koppen Beerschot al snel in de touwen

eerste helft, minuut 25. Bij Beerschot krijgen ze de bal o zo moeilijk weggespeeld uit de defensie. Ook nu weer slagen ze er niet in en moeten ze opnieuw een hoekschop toestaan. .

eerste helft, minuut 23. Beerschot laat zien dat het ook zelf niet ongevaarlijk kan zijn. Dom brengt de bal goed voor vanop rechts. Avenatti is sneller dan zijn bewaker op de bal, maar krijgt de bal er niet voorbij. .

eerste helft, minuut 20. Hrosovsky kopt Beerschot al snel in de touwen! Genk kwam de laatste minuten steeds meer opzetten en beloont zichzelf daar nu ook voor! Ito krult zijn voorzet voorbij alle verdedigers op de knikker van Hrosovszky, die Biebauw het nakijken geeft met een knappe overhoekse knik. .

eerste helft, minuut 16. Ugbo kan zijn kopbal nog eens uittesten om een Genkse hoekschop. Met de détente is niets mis, maar de voorzet is te hoog om de bal onder de lat te mikken. .

eerste helft, minuut 14. Ubgo kopt net naast! Op de buitenste hoek van de zestien zet Ito een versnelling in. De Japanner zoekt naar zijn linker en dropt de bal op de knikker van Ugbo, die achteruit lopend weinig kracht kan zetten op zijn kopbal. Niet dat kracht het verschil had gemaakt, want Biebauw ziet de kopbal net voorlangs vallen. .