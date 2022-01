Tweede uitstel op komst? Eupen telt 14 besmette spelers voor match tegen Cercle

13:44

14 besmettingen bij Eupen. De omikronvariant heeft ook zijn weg gevonden naar de Oostkantons, want Eupen telt maar liefst 14 besmette spelers. Ook twee stafleden hebben positief getest op het coronavirus. Alle betrokkenen gingen meteen in isolatie. Vanaf 7 besmettingen kan een club uitstel vragen en Eupen laat die kans niet liggen. Het heeft een aanvraag ingediend om de competitiewedstrijd tegen Cercle op een later moment in te halen.