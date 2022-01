Eupen telt 14 besmette spelers, maar Pro League weigert uitstel van duel tegen Cercle

De Pro League heeft het verzoek van AS Eupen afgewezen om zijn thuismatch van zondag uit te stellen. Kort na de hervatting na de winterstop testten 14 spelers en 2 stafleden positief. "De Pro League rechtvaardigt zijn beslissing met het feit dat tussen de besmette spelers niet minstens 7 A-spelers zitten die tot nu toe een derde van de speeltijd dit seizoen in actie kwamen", legt Eupen uit. Dat is de voorwaarde die de Pro League-clubs maandag gestemd hebben.

vooraf, 13 uur 44. 14 besmettingen bij Eupen. De omikronvariant heeft ook zijn weg gevonden naar de Oostkantons, want Eupen telt maar liefst 14 besmette spelers. Ook twee stafleden hebben positief getest op het coronavirus. Alle betrokkenen gingen meteen in isolatie. Vanaf 7 besmettingen kan een club uitstel vragen en Eupen laat die kans niet liggen. Het heeft een aanvraag ingediend om de competitiewedstrijd tegen Cercle op een later moment in te halen. .