Mbayo redt punt voor Kortrijk in Gent met 2 goals, de laatste in minuut 91

KAA Gent - KV Kortrijk in een notendop:

Gent zet scheve situatie nog recht

"We zijn al tevreden dat we 11 spelers kunnen opstellen." Karim Belhocine deed voor de wedstrijd uit de doeken dat hij een moeilijke puzzel moest leggen door de vele afwezigen (corona of Afrika Cup). Ook Hein Vanhaezebrouck moest Ngadeu en man-in-vorm Tissoudali missen. De 2 sterkhouders zijn beiden actief op de Afrika Cup. En ook de Gent-coach had coronazorgen. Beide trainers stuurden dan ook aan om de wedstrijd uit te stellen. Tevergeefs.



Gent nam dan maar de touwtjes meteen in handen. Het was dan ook een verrassing dat de 0-1 al snel op het scorebord flikkerde. Al na 8 minuten zette Mbayo (nota bene een ex-speler van Gent) een lange dribbel in. Uiteindelijk slalomde hij zich een weg tussen enkele Buffalo's en gaf hij Bolat het nakijken.



Gent was helemaal niet van slag. Wel integendeel. Het voetbalde heel wat kansen bij elkaar, maar het vizier stond nog niet op scherp. Hjulsager zette Ilic een keer aan het werk en ook Kums probeerde het eens vanaf afstand. Telkens zonder resultaat. Ilic moest ook nog een vrije trap van De Sart uit zijn doelvlak ranselen.



Maar de aanhouder wint. Op slag van rusten was de verdiende gelijkmaker eindelijk een feit. De bal viel na een hoekschop voor de voeten van Castro-Montes en die gaf doelman Ilic dan toch het nakijken.