LIVE: Buchanan meteen in de basis bij debuut van Club-coach Schreuder

eerste helft, minuut 10. STVV heeft nog niet veel laten zien in de openingsfase. Nu vuren de bezoekers wel twee schoten af in één fase, maar beide pogingen worden afgeblokt. .

eerste helft, minuut 6. Eerste keer Buchanan. Daar is de debutant voor het eerst! Buchanan zet Hashioka vlotjes in de wind en bedient Rits, die niet voluit op doel kan trappen. .

eerste helft, minuut 3. Mata laat meteen de turbo aanslaan op de rechterflank. Zijn voorzet is te scherp voor Dost, maar levert wel een hoekschop op. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Daar gaan we! Ref Erik Lambrechts fluit de wedstrijd op gang. De zichtbaarheid is prima. .

vooraf, 20 uur 23. Nog twintig minuten tot de aftrap. Het lijkt wel mee te vallen met de mist, dus we gaan ervan uit dat er straks gewoon gevoetbald wordt. .

Statistiek. Opvallend statistiekje: STVV kon nog nooit winnen op bezoek bij Club Brugge. En het is maar de vraag of de Limburgers daar vandaag verandering in kunnen brengen, na een door corona zwaar verstoorde winterstop. . vooraf, 20 uur 05.