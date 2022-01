Antwerp opent 2022 met thuismatch tegen vertimmerd Charleroi

12:51 vooraf, 12 uur 51.

12:50 vooraf, 12 uur 50. Opstelling Charleroi. Edward Still zit bij Charleroi met personeelsproblemen. Koffi en Zorgane zijn op zwier met Burkina Faso en Algerije, terwijl een heel waslijst aan spelers positief testte op COVID. Kamara, gehuurd van Straatsburg, is de nieuwe doelman. Knezevic en Van Cleemput komen achteraan in de ploeg en ook Tchatchoua en Bayo zijn nieuw in vergelijking met de 0-3 nederlaag tegen OHL vlak voor de winterstop. . Opstelling Charleroi Edward Still zit bij Charleroi met personeelsproblemen. Koffi en Zorgane zijn op zwier met Burkina Faso en Algerije, terwijl een heel waslijst aan spelers positief testte op COVID. Kamara, gehuurd van Straatsburg, is de nieuwe doelman. Knezevic en Van Cleemput komen achteraan in de ploeg en ook Tchatchoua en Bayo zijn nieuw in vergelijking met de 0-3 nederlaag tegen OHL vlak voor de winterstop.

12:45 5/5. Sinds Antwerp terug op het hoogste niveau speelt, ontving het Charleroi vijf keer op de Bosuil. In elke ontmoeting kwamen beide ploegen tot scoren, dus dat belooft. Charleroi wist de eerste twee keer te winnen, maar daarna pakte Antwerp in eigen huis 7 op 9 tegen de tegenstander van vanmiddag. Eerder dit seizoen hielden beide ploegen elkaar op een 1-1 gelijkspel op Mambourg. Zaroury en Fischer waren in augustus de doelpuntenmakers. . vooraf, 12 uur 45. 5/5 Sinds Antwerp terug op het hoogste niveau speelt, ontving het Charleroi vijf keer op de Bosuil. In elke ontmoeting kwamen beide ploegen tot scoren, dus dat belooft.

Charleroi wist de eerste twee keer te winnen, maar daarna pakte Antwerp in eigen huis 7 op 9 tegen de tegenstander van vanmiddag.

Eerder dit seizoen hielden beide ploegen elkaar op een 1-1 gelijkspel op Mambourg. Zaroury en Fischer waren in augustus de doelpuntenmakers.

12:31 vooraf, 12 uur 31.

12:30 vooraf, 12 uur 30. Opstelling Antwerp. Antwerp mengt zich niet echt op de transfermarkt en heeft met Seck slechts één speler op de Afrika Cup. Daardoor kan Priske nagenoeg zijn favoriete elftal opstellen. Alleen aanjager De Laet is niet beschikbaar, waardoor Vines in de ploeg komt. Dessoleil mag ook nog eens starten, in de plaats van Almeida. . Opstelling Antwerp Antwerp mengt zich niet echt op de transfermarkt en heeft met Seck slechts één speler op de Afrika Cup. Daardoor kan Priske nagenoeg zijn favoriete elftal opstellen. Alleen aanjager De Laet is niet beschikbaar, waardoor Vines in de ploeg komt. Dessoleil mag ook nog eens starten, in de plaats van Almeida.

12:11 Dessoleil stapte begin dit seizoen over van Charleroi naar Antwerp, maar verloor snel zijn basisplek in de competitie. Mag hij tegen zijn ex-ploeg opnieuw opdraven? vooraf, 12 uur 11. Dessoleil stapte begin dit seizoen over van Charleroi naar Antwerp, maar verloor snel zijn basisplek in de competitie. Mag hij tegen zijn ex-ploeg opnieuw opdraven?

12:10 vooraf, 12 uur 10. Vooraf. Het is al bijna een maand geleden dat Antwerp nog eens een wedstrijd met inzet speelde. Op tweede kerstdag werd het treffen met Kortrijk immers uitgesteld. Een week eerder pakte The Great Old een punt op het veld van Genk. Charleroi eindigde 2021 wisselvallig en viel zo uit de top vier, al blijft Play-off I in zicht. De bezoekers moeten het wel zien te rooien zonder vaste doelman Koffi, die met Burkina Faso op de Afrika Cup speelt. . Vooraf Het is al bijna een maand geleden dat Antwerp nog eens een wedstrijd met inzet speelde. Op tweede kerstdag werd het treffen met Kortrijk immers uitgesteld. Een week eerder pakte The Great Old een punt op het veld van Genk.

Charleroi eindigde 2021 wisselvallig en viel zo uit de top vier, al blijft Play-off I in zicht. De bezoekers moeten het wel zien te rooien zonder vaste doelman Koffi, die met Burkina Faso op de Afrika Cup speelt.

12:10 - Vooraf Vooraf, 12 uur 10

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Jelle Bataille, Dorian Dessoleil, Björn Engels, Sam Vines, Radja Nainggolan, Birger Verstraete, Alhassan Yusuf, Benson Manuel, Michael Frey, Michel Ange Balikwisha Opstelling Antwerp Jean Butez, Jelle Bataille, Dorian Dessoleil, Björn Engels, Sam Vines, Radja Nainggolan, Birger Verstraete, Alhassan Yusuf, Benson Manuel, Michael Frey, Michel Ange Balikwisha

Opstelling Charleroi. Bingourou Kamara, Stefan Knezevic, Stelios Andreou, Jules Van Cleemput, Joris Kayembe, Jackson Tchatchoua, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Vakoun Issouf Bayo, Anass Zaroury Opstelling Charleroi Bingourou Kamara, Stefan Knezevic, Stelios Andreou, Jules Van Cleemput, Joris Kayembe, Jackson Tchatchoua, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Vakoun Issouf Bayo, Anass Zaroury