Union sluit droomjaar af met doelpuntenloos gelijkspel tegen AA Gent

Union - Gent in een notendop

Vanzeir raakt de staak

Bolat dook nog eens in de voeten van Undav, maar dat was het dan geweest met het gevaar van de thuisploeg. Ook een behoedzaam Gent dreigde niet vaak. Tussen twee afgeblokte knallen van Hjulsager door was er een schot van De Sart, dat huizenhoog over zeilde.

Het inspireerde geen van beide ploegen tot avontuurlijk voetbal. Union-coach Mazzu had geleerd uit de heenmatch, die Union met veel meeval wist te winnen. Bij de Buffalo's bouwde Vanhaezebrouck ook al veel zekerheid in. Toch glipte er al vroeg een steekbal van Undav door de mazen van het Gentse net. Vanzeir kon op Bolat af, maar prikte de wenkende kans tegen de paal.

Tissoudali kopt op Moris

Zo kabbelde de wedstrijd rustig naar het einde. Iedereen leek gelukkig te zijn met een gelijkspel en een vredig eindejaar, tot Nielsen diep in de toegevoegde tijd Visser in de maling nam met een schwalbe. Teuma schilderde de onterechte vrijschop maar nipt over de winkelhaak. Het bleef dus bij een billijke 0-0.

Halverwege de tweede periode wurmde Union zich wat meer in de wedstrijd. Kansen bleven zeer schaars. Een geschampte kopbal van Burgess dwarrelde voorlangs. Afstandspogingen van Lapoussin, Teuma en Nielsen waren amper het vermelden waard. Een mislukt fantasietje van Teuma had Union aan de andere kant nog zuur kunnen opbreken, maar invaller Bezoes miste scherpte op de aflegger van Kums.

Vanzeir: "Zonder supporters, dat merk je"

Vanzeir zou op vertrekken staan, maar dat lijkt een kwakkel. "Dat is een gerucht. Ik amuseer me bij Union en heb er geen nood aan om te vertrekken. Ik wil met deze ploeg nog iets moois schrijven. Ons verhaal is nog niet klaar."

Union blijft wel ruim aan de leiding. "Niemand had dit gedacht. We blijven het goed doen en sluiten het jaar af met de eerste plaats. Na de winter komt er een moeilijke periode waar we klaar voor moeten zijn. Ik kijk ernaar uit. Hopelijk kan het publiek heel snel weer in de stadions."

Union en Gent neutraliseerden elkaar nagenoeg volledig. "Dat is niet voor niks. Dit zijn de twee ploegen die de minste goals slikken. Het was te voorspellen dat het een gesloten match ging zijn. Je merkt het wel, zo zonder supporters. Die sfeer geeft een extra boost. Zeker in de tweede helft, als je moe begint te worden. Dat misten we vandaag wel."

Vanzeir zelf schoot tegen de paal. "Er zijn niet zo veel kansen geweest. Een beetje meer geluk en die gaat binnen", lachte de spits. "Al bij al was de wedstrijd in evenwicht. We hebben niet veel weggegeven en niet veel gecreëerd. Dan is één punt correct."

Dante Vanzeir was niet helemaal tevreden na afloop. "Ik stap met een dubbel gevoel van het veld. Tegen Gent is 0-0 zeker niet slecht, maar er zijn mogelijkheden geweest voor ons. Zeker in de eerste helft. Er zat meer in."

Kums: "Laat ons nu even rusten"

Ook voor Sven Kums was de 0-0 logisch. "Een gelijkspel bij de leider is op zich niet slecht, al hadden we natuurlijk op meer gehoopt. Als je de wedstrijd bekijkt, is het wel logisch. Weinig kansen aan beide zijden, veel middenveldspel en weinig doelgevaar."

De aanvoerder van Gent had het zo niet verwacht. "In die eerste wedstrijd bij ons is er wel open gevoetbald. Dat was in deze wedstrijd iets moeilijker. We hebben te veel gekozen voor de lange bal. Dat werd zeker moeilijk toen Depoitre uitviel. We hebben te weinig gevoetbald."

Het smalle veld van Union speelde misschien een rol. "Je voelt niet echt dat het hier smaller is. Het was gewoon vaak man op man, met heel weinig ruimte. We hadden misschien iets meer diep kunnen spelen achter hun verdedigers. Zij hebben achteraan ook niet die pure snelheid."

Gent is de laatste tijd in opmars. "Onze seizoensstart was niet goed genoeg. Daar hebben we te weinig punten gepakt, ook al was het spel soms goed. Ik denk dat we ons in de verschillende competities hebben geknokt. We staan waar we staan. Na de winterstop moeten we vol aan de bak om in Play-off I te geraken."

"De nood aan rust is wel hoog. Iedereen is blij dat we een week kunnen ontspannen en de hoofden leegmaken. We hebben absoluut zin in de tweede helft van het seizoen, maar laat ons nu even rusten", lachte Kums.