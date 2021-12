LIVE: Vanzeir raakt de paal in gesloten match tussen Union en Gent

Moris aarzelt soms op hoge ballen. Deze keer slaat hij de bal autoritair weg, zelfs met Okumu in zijn nek.

eerste helft, minuut 42. Moris aarzelt soms op hoge ballen. Deze keer slaat hij de bal autoritair weg, zelfs met Okumu in zijn nek. .

Het zal in wat rest van deze eerste helft van een flits moeten komen. Union en Gent geven elkaar in het spel immers geen duimbreed toe.

eerste helft, minuut 40. Het zal in wat rest van deze eerste helft van een flits moeten komen. Union en Gent geven elkaar in het spel immers geen duimbreed toe. .

Bolat stort zich op een voorzet van Vanzeir, net voordat Undav hem in doel kan tikken.

eerste helft, minuut 34. Bolat stort zich op een voorzet van Vanzeir, net voordat Undav hem in doel kan tikken. .

De Sart heeft een zware rechtervoet, maar zijn knal van ver buiten de zestien vliegt een heel eind over de lat.

eerste helft, minuut 33. De Sart heeft een zware rechtervoet, maar zijn knal van ver buiten de zestien vliegt een heel eind over de lat. .

Het is tot nu toe een erg gesloten wedstrijd.

eerste helft, minuut 32. Het is tot nu toe een erg gesloten wedstrijd. .

Enkele supporters maken het gezellig in het park, net buiten het stadion zelf.

Enkele supporters maken het gezellig in het park, net buiten het stadion zelf. eerste helft, minuut 29.

eerste helft, minuut 28. Burgess in de weg. Eindelijk een kans voor de bezoekers. Hjulsager haalt hard uit na een hieltje van De Sart, maar het schot blijft haperen tussen de benen van Burgess. .

23'

eerste helft, minuut 23. Ook De Sart gaat in het boekje. Deze keer heeft Visser het bij het rechte eind, want dit is een duidelijke trekfout. .