KAA Gent mist morgen aanvoerder Vadis Odjidja tegen leider Union

vooraf, 13 uur 38. Gent zonder Vadis. Woensdag viel Vadis Odjidja in de Beker van België al na 6 minuten uit. Tegen Standard incasseerde de Gentse sterkhouder een venijnige tik tegen zijn achillespees. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck neemt de geblesseerde Vadis niet op in zijn selectie voor morgen. .

vooraf, 13 uur 03. De afwezigheid van de fans is een manco. Ze stuwen ons vooruit, maar we hebben al een jaar zonder hen gespeeld. We weten dat ze achter ons zullen staan. De groep moet de positieve energie bewaren en werken op het veld. Felice Mazzu (coach Union).