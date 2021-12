STVV proeft na 5 nederlagen op rij weer van overwinning tegen Eupen

STVV- Eupen in een notendop:

Bekijk de goals uit STVV – Eupen (2-0)

Hara spaart Eupen voor de rust

Na een 0 op 15 wilde STVV tegen Eupen de winterstop toch nog ingaan met een goed gevoel. De thuisploeg zette dan ook meteen hoog druk en voetbalde via zijn Japanse spitsenduo een eerste kans bij elkaar. Suzuki schilderde de bal op het hoofd van de vrijstaande Hara, die wel heel erg ver naast knikte.



Eupen was nergens zonder zijn afwezige goaltjesdief Prevljak en holde achter een ongrijpbare bal aan. Na een heerlijke combinatie stuurde Suzuki opnieuw Hara het straatje in, maar de rijzige aanvaller mikte voorlangs.



Toch was het maar uitstel van executie voor de Oostkantonners. Een splijtende pass van Konate bracht de bedrijvige Hara oog in oog met Nurudeen. Derde keer is scheepsrecht dacht de Japanner, die de openingstreffer deze keer wel tegen de netten schoof.



Eupen-coach Krämer krabde in zijn warrige haardos, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Integendeel zelfs, want kort voor de rust mocht de Duitse coach van geluk spreken dat de vrijstaande Suzuki de 2-0 recht op Nurudeen mikte.