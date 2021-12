LIVE: Eupen probeert bakens te verzetten na de rust

56' tweede helft, minuut 56. Een voorzet van Brüls wordt weggewerkt in de voeten van Cacace. De Nieuw-Zeelander neemt de bal in een tijd op de slof, maar ziet zijn poging via een Eupens been in hoekschop belanden. . Een voorzet van Brüls wordt weggewerkt in de voeten van Cacace. De Nieuw-Zeelander neemt de bal in een tijd op de slof, maar ziet zijn poging via een Eupens been in hoekschop belanden.

55' tweede helft, minuut 55. We blijven toch wat op onze honger zitten in deze tweede helft. Eupen toont de meeste aanvalslust, maar heeft de STVV-defensie voorlopig nog niet echt in de problemen kunnen brengen. De thuisploeg loert ondertussen iets meer op de counter. . We blijven toch wat op onze honger zitten in deze tweede helft. Eupen toont de meeste aanvalslust, maar heeft de STVV-defensie voorlopig nog niet echt in de problemen kunnen brengen. De thuisploeg loert ondertussen iets meer op de counter.

52' tweede helft, minuut 52. Vervanging bij STVV, Chris Durkin erin, Daiki Hashioka eruit wissel Daiki Hashioka Chris Durkin

52' tweede helft, minuut 52. Durkin in, Hashioka out. Bij STVV willen ze geen risico's nemen. Hashioka heeft al geel achter zijn naam en wordt vervangen door Durkin. . Durkin in, Hashioka out Bij STVV willen ze geen risico's nemen. Hashioka heeft al geel achter zijn naam en wordt vervangen door Durkin.

49' tweede helft, minuut 49. Het schot van Lambert was geen toeval, want opnieuw komt Eupen gevaarlijk opzetten. Een voorzet/schot van Heris belandt uiteindelijk in niemandsland aan de 2e zone. . Het schot van Lambert was geen toeval, want opnieuw komt Eupen gevaarlijk opzetten. Een voorzet/schot van Heris belandt uiteindelijk in niemandsland aan de 2e zone.

47' tweede helft, minuut 47. De bezoekers lijken met meer vuur uit de kleedkamer te zijn gekomen. Lambert voert een loeier af vanop zo'n 30 meter, maar stuit op Nurudeen. . De bezoekers lijken met meer vuur uit de kleedkamer te zijn gekomen. Lambert voert een loeier af vanop zo'n 30 meter, maar stuit op Nurudeen.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. STVV en Eupen beginnen aan de tweede helft. Tonen de bezoekers een ander gelaat na de rust? . TWEEDE HELFT STVV en Eupen beginnen aan de tweede helft. Tonen de bezoekers een ander gelaat na de rust?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:45 rust, 21 uur 45. RUST. STVV duikt met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in. De thuisploeg was enkele maatjes te groot voor de bezoekers uit Eupen en klom via Hara verdiend op voorsprong. . RUST STVV duikt met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in. De thuisploeg was enkele maatjes te groot voor de bezoekers uit Eupen en klom via Hara verdiend op voorsprong.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Met de rust in zicht lijkt Eupen zich neer te leggen bij een achterstand. De bezoekers zullen uit een ander vaatje moeten tappen, willen ze nog iets grijpen hier. . Met de rust in zicht lijkt Eupen zich neer te leggen bij een achterstand. De bezoekers zullen uit een ander vaatje moeten tappen, willen ze nog iets grijpen hier.

39' eerste helft, minuut 39. We hebben er lang op moeten wachten, maar daar is dan toch nog eens een kansje voor Eupen. Gnaka krijgt iets te veel ruimte en probeert het dan van ver met zijn linker. Het schot van de Ivoriaan kan Schmidt niet verontrusten. . We hebben er lang op moeten wachten, maar daar is dan toch nog eens een kansje voor Eupen. Gnaka krijgt iets te veel ruimte en probeert het dan van ver met zijn linker. Het schot van de Ivoriaan kan Schmidt niet verontrusten.

38' eerste helft, minuut 38. Suzuki te slap. Hashioka stoomt de rechterflank af en vindt dan de aanstormende Suzuki in de zestien. De aanvaller zet zijn hoofd tegen de bal, maar mikt recht op Nurudeen. Hier ontsnapt Eupen aan de 2-0. . Suzuki te slap Hashioka stoomt de rechterflank af en vindt dan de aanstormende Suzuki in de zestien. De aanvaller zet zijn hoofd tegen de bal, maar mikt recht op Nurudeen. Hier ontsnapt Eupen aan de 2-0.

35' eerste helft, minuut 35. Suzuki blijft een gesel voor de bezoekende defensie. De Japanner draait knap weg van Gnaka en pakt vervolgens uit met een frivool hakje. STVV heeft momenteel alles onder controle. . Suzuki blijft een gesel voor de bezoekende defensie. De Japanner draait knap weg van Gnaka en pakt vervolgens uit met een frivool hakje. STVV heeft momenteel alles onder controle.

33' Gele kaart voor Stef Peeters van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 33 Stef Peeters KAS Eupen

32' eerste helft, minuut 32. Peeters in het boekje. Peeters verliest simpel de bal en pakt dan uit met een smerig tikje tegen de enkels van Suzuki. De Eupense middenvelder krijgt een geel karton onder de neus geduwd. . Peeters in het boekje Peeters verliest simpel de bal en pakt dan uit met een smerig tikje tegen de enkels van Suzuki. De Eupense middenvelder krijgt een geel karton onder de neus geduwd.

30' eerste helft, minuut 30. Ook na de openingstreffer krijgt Eupen maar geen grip op de wedstrijd. Voor de bezoekers lijkt de opdracht voorlopig simpel: schade beperken. . Ook na de openingstreffer krijgt Eupen maar geen grip op de wedstrijd. Voor de bezoekers lijkt de opdracht voorlopig simpel: schade beperken.

26' eerste helft, minuut 26. Vervanging bij KAS Eupen, Konan N'Dri erin, Benoît Poulain eruit wissel Benoît Poulain Konan N'Dri

26' Exit Poulain. Met nog geen halfuur achter de kiezen, moet Eupen-coach Krämer al noodgedwongen een eerste wissel doorvoeren. Poulain wordt vervangen door N'Dri. . eerste helft, minuut 26. Exit Poulain Met nog geen halfuur achter de kiezen, moet Eupen-coach Krämer al noodgedwongen een eerste wissel doorvoeren. Poulain wordt vervangen door N'Dri.