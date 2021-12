Racing Genk scoort vier keer tegen onmachtig KV Oostende, rood Thorstvedt enige domper

KV Oostende - Racing Genk in een notendop:

Oostends schip maakt al snel water

Na nog geen kwartier al tegen een 0-2-achterstand aankijken, veel slechter kan je niet aan een wedstrijd beginnen. Oostende schoot al na amper 6 minuten in eigen voet toen Medley zich in de zestien wel erg makkelijk liet aftroeven door Ito. De Japanner kon Ugbo zo de vroege openingsgoal op een presenteerblaadje aanbieden.



Enkele minuten later pikte Ito ook zelf een goaltje mee. Hij was Ndicka, randje buitenspel, te snel af op een lange bal van Arteaga en nam ook Hubert te grazen. Droomstart voor Genk en de voorbode van een echte walk-over in de eerste helft. Een ontstellend zwak Oostende stond erbij en keer ernaar.



Ook Bongonda wou delen in de Genkse pret, maar eerst botste hij op Hubert en toen hij de doelman toch kon passeren werd zijn treffer afgekeurd voor buitenspel. De 0-3 bleef wel in de lucht hangen en 10 minuten voor de rust was het zover. Munoz haalde aan de tweede paal in één tijd uit op een voorzet van Arteaga en zag de bal via Hubert in doel verdwijnen.



Pech voor de doelman, nochtans de enige op niveau bij Oostende. Dat bewees hij tot drie keer toe in de slotfase van de eerste helft. Eerst hield hij de doorgebroken Bongonda nog maar eens van een goal, vervolgens stond hij pal op een schot van Thorstvedt en ook toen Ito alleen voor zijn neus opdook kon hij de 0-4 nog verijdelen.