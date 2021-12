Racing Genk recupereert Lucumi en Arteaga tegen KV Oostende

16:52 vooraf, 16 uur 52. We zullen 100 procent moeten zijn om Genk te kloppen. Het blijft een topclub met veel individuele kwaliteiten. Ze missen Onuachu, maar Genk heeft genoeg kwaliteit om zijn afwezigheid op te vangen. Wij hebben heel wat afwezigen, al hoop ik een tweetal spelers te recupereren. . Alexander Blessin (coach KV Oostende). We zullen 100 procent moeten zijn om Genk te kloppen. Het blijft een topclub met veel individuele kwaliteiten. Ze missen Onuachu, maar Genk heeft genoeg kwaliteit om zijn afwezigheid op te vangen. Wij hebben heel wat afwezigen, al hoop ik een tweetal spelers te recupereren. Alexander Blessin (coach KV Oostende)

16:40 vooraf, 16 uur 40. Afwezigheden en terugkeer van enkele spelers. Racing Genk geeft een update over de ziekenboeg: "Paul Onuachu (hamstrings) is er uiteraard niet bij. Simen Juklerød ondervindt opnieuw wat last aan de adductoren en is niet inzetbaar. Jhon Lucumí en Gerardo Arteaga zijn wel terug. Beiden zijn weer helemaal topfit na hun coronabesmetting. Bastien Toma keert ook terug in de selectie." . Afwezigheden en terugkeer van enkele spelers Racing Genk geeft een update over de ziekenboeg: "Paul Onuachu (hamstrings) is er uiteraard niet bij. Simen Juklerød ondervindt opnieuw wat last aan de adductoren en is niet inzetbaar. Jhon Lucumí en Gerardo Arteaga zijn wel terug. Beiden zijn weer helemaal topfit na hun coronabesmetting. Bastien Toma keert ook terug in de selectie."

16:39 vooraf, 16 uur 39. Ik merk dat we vooruitgang boeken, op elk vlak. De spelers zijn mee in het verhaal, zijn geïnteresseerd in waarom we doen wat we doen, en ze begrijpen het ook. Nu zijn we nog niet helemaal klaar om te spelen zoals ik het liefst doe, maar we zijn op de goeie weg, geloof mij. Ik ga de ploeg weer op het gevraagde niveau brengen. Bernd Storck (coach Racing Genk). Ik merk dat we vooruitgang boeken, op elk vlak. De spelers zijn mee in het verhaal, zijn geïnteresseerd in waarom we doen wat we doen, en ze begrijpen het ook. Nu zijn we nog niet helemaal klaar om te spelen zoals ik het liefst doe, maar we zijn op de goeie weg, geloof mij. Ik ga de ploeg weer op het gevraagde niveau brengen. Bernd Storck (coach Racing Genk)

16:37 vooraf, 16 uur 37. KV Oostende - Racing Genk. In de vooruitblik op zijn website hoopt Racing Genk "een historisch 2021" af te sluiten "met een positieve noot". "Straks kunnen we met een glimlach en met trots terugkijken op de vijfde bekeroverwinning en op die geweldige rush in de play-offs, die ons ei zo na nog de titel opleverde." "Er is intussen heel wat veranderd, maar we kunnen nog altijd iets maken van het huidige seizoen. Een overwinning bij KV Oostende zou daarbij zeer handig zijn: voor de spelers vooraleer ze van een weekje vakantie bij hun familie kunnen genieten, voor onze coach Bernd Storck in zijn bouwproces dat straks tijdens de winterstage een versnelling hoger zal schakelen, en als opsteker voor iedereen in deze donkere dagen, om met vernieuwd optimisme te kijken naar alles wat na de jaarwisseling volgt." . KV Oostende - Racing Genk In de vooruitblik op zijn website hoopt Racing Genk "een historisch 2021" af te sluiten "met een positieve noot". "Straks kunnen we met een glimlach en met trots terugkijken op de vijfde bekeroverwinning en op die geweldige rush in de play-offs, die ons ei zo na nog de titel opleverde." "Er is intussen heel wat veranderd, maar we kunnen nog altijd iets maken van het huidige seizoen. Een overwinning bij KV Oostende zou daarbij zeer handig zijn: voor de spelers vooraleer ze van een weekje vakantie bij hun familie kunnen genieten, voor onze coach Bernd Storck in zijn bouwproces dat straks tijdens de winterstage een versnelling hoger zal schakelen, en als opsteker voor iedereen in deze donkere dagen, om met vernieuwd optimisme te kijken naar alles wat na de jaarwisseling volgt."