LIVE: Oostende krijgt vierde om de oren, Thorstvedt zorgt voor valse noot op Genkse feestavond

Fase per fase

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij KRC Genk, Carel Eiting erin, Patrik Hrošovský eruit wissel Patrik Hrošovský Carel Eiting

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij KRC Genk, Mike Trésor erin, Junya Ito eruit wissel Junya Ito Mike Trésor

83' Rode kaart voor Kristian Thorstvedt van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 83 Kristian Thorstvedt KRC Genk

83' tweede helft, minuut 83. Thorstvedt zorgt voor valse noot. Dan toch een smetje op de feestavond voor Genk. Thorstvedt gaat veel te driest in op Bäztner en wordt terecht uitgesloten. De bezoekers moeten de slotfase met z'n tienen volmaken.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij KRC Genk, Joseph Paintsil erin, Ike Ugbo eruit wissel Ike Ugbo Joseph Paintsil

78' tweede helft, minuut 78. Hrosovsky duwt mes nog dieper in de wonde. Oostende krijgt dan toch nog een vierde goal om de oren. Munoz haalt de achterlijn en legt de bal goed achteruit tot bij Hrosovsky. Die mikt de 0-4 in één tijd in de verste hoek.



78' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 78 door Patrik Hrošovský van KRC Genk. 0, 4. goal KV Oostende KRC Genk 87' 0 4

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KRC Genk, Luca Oyen erin, Theo Bongonda eruit wissel Theo Bongonda Luca Oyen

72' tweede helft, minuut 72. Wylin houdt Ugbo van een tweede goal. Genk komt opnieuw dicht bij de 0-4, opnieuw op een hoekschop. Thorstvedt verlengt de bal goed tot bij Ugbo. Die heeft zijn tweede van de avond aan zijn voet, maar Wylin kan zijn schot nog net in hoekschop deviëren.

68' tweede helft, minuut 68. Ambrose blijft liggen in de zestien na een botsing met Lucumi. Er is verzorging nodig voor de KVO-speler. Intussen krijgen Blessin en Storck het even met elkaar aan de stok aan de zijlijn.

62' tweede helft, minuut 62. Vandevoort eindelijk in actie. Na balverlies bij Genk kan Bätzner zowaar nog eens een Oostendse aanval opzetten. Hij krijgt de bal tot bij McGeehan, maar diens schot brengt Vandevoordt niet in verlegenheid. De Genkse doelman heeft zo toch ook even de bal kunnen voelen.

59' tweede helft, minuut 59. Ito snijdt vanaf rechts naar binnen en waagt zijn kans met een schot vanaf het halve maantje. Zijn poging landt recht in de grijparmen van Hubert.

56' Hubert voorkomt opnieuw de 0-4. Genk is nog eens gevaarlijk op een hoekschop van Ito. Thorstvedt kan koppen aan de eerste paal en dwingt Hubert tot een prima redding. Aan de doelman zal het vanavond niet gelegen hebben bij Oostende. tweede helft, minuut 56.

50' tweede helft, minuut 50. Oostende probeert er toch nog iets van te maken. Gueye waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn schot is niet gekadreerd.

49' Gele kaart voor Cameron McGeehan van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 49 Cameron McGeehan KV Oostende

48' tweede helft, minuut 48. Meteen geel voor McGeehan. McGeehan laat zich meteen gelden met een stevige charge op Thorstvedt. Hij plaatst zijn arm in de nek van de Noor. Die gaat verhaal halen, waarop McGeehan hem een forse duw geeft. Boterberg roept beide kemphanen bij zich, maar het is enkel McGeehan die geel krijgt.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Oostende begint met één frisse kracht aan de tweede helft, McGeehan komt in de ploeg voor D'Haese. Kan de kustploeg er nog iets van maken?