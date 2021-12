LIVE: Coucke houdt KV Mechelen overeind tegen Seraing

Fase per fase

52' tweede helft, minuut 52. Mikautadze heeft een geweldige sprint in zijn benen. Peyre ondervindt dat aan den lijve, maar kan de Georgiër toch nog op tijd een halt toeroepen.

50' tweede helft, minuut 50. Coucke pakt uit met kattesprong. Op de counter komt Seraing levensgevaarlijk dreigen. De afgeweken trap van Jallow wordt door Coucke in hoekschop gesprongen. Even later staat Vinicius op de juiste plek om een gevaarlijk schot weg te koppen.

49' Gele kaart voor Mansoni Sambu van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 49 Mansoni Sambu RFC Seraing

49' tweede helft, minuut 49. 3 hoekschoppen voor KV Mechelen in de eerste 5 minuten van de 2e helft. Dat zegt iets over de verhoudingen.

46' tweede helft, minuut 46. Dietsch is niet al te secuur bij het uittrappen. Sambu krijgt de bal onder controle, maar Storm zit hem op de huid. Mechelen lijkt met meer vuur uit de kleedkamer gekomen te zijn.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. Tweede helft. De tweede helft is op gang getrapt! Geen wissels in beide kampen.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. 4 goede reddingen van Coucke hielden KV Mechelen overeind in de eerste helft. Wordt Seraing na de rust beloond of herpakt KVM zich?

45' eerste helft, minuut 45. De eerste helft kabbelt naar zijn einde. Wouter Vrancken zal zijn mannen wat extra drive moeten influisteren tijdens de rust.

43' eerste helft, minuut 43. Met een goed gevoel de rust ingaan, zal er niet inzitten voor KV Mechelen. Jeroen van der Loop (in Sporza op Radio 1).

42' Coucke redt KVM. Wat een kanonschot van Maziz! Gelukkig voor de thuisploeg schudt Coucke een geweldige save uit zijn mouw. eerste helft, minuut 42.

40' eerste helft, minuut 40. Druijf trapt in de grond. Schoofs vindt nu wel de opening. Druijf komt in een kansrijke schietstelling, maar wordt gehinderd en trapt in de grond.

38' eerste helft, minuut 38. Na slecht inleveren van Dietsch heeft Schoofs plots ruimte om een actie te maken. Maar andermaal twijfelt hij te lang. Daar zat meer in.

37' eerste helft, minuut 37. Mechelen voert de druk lichtjes op. Storm probeert het doel te bestoken, maar zijn schot wordt geblokt.

35' eerste helft, minuut 35. Het was lang muisstil Achter de Kazerne. Maar nu maakt die stilte plaats voor het geluid van regendruppels. Het vocht geeft KVM precies wat vleugels.

33' eerste helft, minuut 33. Hairemans stuurt Storm de diepte in. Die is ietsje te opportunistisch en trapt pal tegen een Seraing-verdediger. Maar Mechelen tankt wel wat vertrouwen met de rust in zicht.

32' eerste helft, minuut 32. Eindelijk eens Storm. Met een flukse slalom zet Storm enkele verdedigers in de wind. Hij versiert er een hoekschop mee.

30' eerste helft, minuut 30. De kansen zijn voor Seraing, de slechte passes voor KV Mechelen. Jeroen van der Loop (in Sporza op Radio 1).