LIVE: De Norre brengt OHL op voorsprong tegen vertimmerd Charleroi

52' tweede helft, minuut 52. Ilaimaharitra moet even bekomen na een pijnlijke botsing met De Norre. De Charleroi-kapitein wordt naar de zijlijn begeleid, afwachten of hij zijn wedstrijd kan voortzetten.

51' Knappe redding van Runarsson. Runarsson moet zowaar nog eens zijn kunnen tonen op een knap afstandsschot van Zaroury. De IJslandse doelman zweeft de bal fraai uit zijn doel. . tweede helft, minuut 51.

49' tweede helft, minuut 49. Kayembe steekt de bal goed door tot bij Zorgane, maar die mist zijn schot een beetje. Charleroi probeert er wel iets van te maken en duwt OHL achteruit bij de start van de tweede helft.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Charleroi brengt de bal weer aan het rollen. Kan het de scheve situatie nog rechttrekken tegen OHL?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Charleroi mist een aantal sleutelspelers en dat laat zijn sporen na. Aan de rust kijkt het tegen een 0-1-achterstand aan. De Norre maakte het verschil met een fraai afstandsschot.

44' eerste helft, minuut 44. Eindelijk doelgevaar van Charleroi. Combinerend lukt het niet voor Charleroi en dus biedt een vrije trap van Kayembe misschien wel perspectieven. Hij vindt het hoofd van Zorgane, maar die kopt van dichtbij over.

38' eerste helft, minuut 38. Schrijvers knalt over doel. OHL blijft vrank en vrij voetballen. Tamari legt de bal in de zestien goed klaar voor Schrijvers en die trapt in één tijd niet zo gek ver over doel. De bezoekers hebben alles prima onder controle.

32' eerste helft, minuut 32. Fall kopt naast. Fall wordt eindelijk eens in stelling gebracht. Gholizadeh kan de bal op het hoofd van de spits schilderen, maar die kan zijn kopbal vervolgens niet kadreren.

29' eerste helft, minuut 29. Geen penalty. Tamari gaat makkelijk onderuit in de zestien in een duel met Kayembe, Van Damme maakt meteen duidelijk dat er van een penaltyfout geen sprake is. In de nasleep kan Maertens van ver uithalen, Koffi bokst zijn poging weg.

27' eerste helft, minuut 27. Een opportunistisch afstandsschot van Wasinski gaat ruim over doel. Het is tekenend voor de onmacht bij Charleroi. De thuisploeg komt er combinerend niet doorheen.

26' eerste helft, minuut 26. Charleroi slaagt er voorlopig niet in om het heft in handen te nemen. OHL moet niet al te veel moeite doen om de voorsprong vast te houden.

23' Kilian Lokembo maakt vanavond zijn debuut voor Charleroi. eerste helft, minuut 23. Kilian Lokembo maakt vanavond zijn debuut voor Charleroi

20' eerste helft, minuut 20. Bij Charleroi laat de afwezigheid van Bessilé en Knezevic achteraan toch zijn sporen na. Schrijvers kan Maertens makkelijk lanceren in de zestien. Die laatste probeert vanuit een schuine hoek nog voor te zetten, maar Koffi is alert en grijpt in.

17' eerste helft, minuut 17. De Norre opent de score voor OHL. Het schot van Malinov landde enkele minuten geleden nog op de lat, maar OHL heeft nu toch de voorsprong te pakken. De Norre haalt uit vanaf de rand van de zestien en geeft Koffi het nakijken met een schot in de verste hoek.



17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Casper De Norre van OH Leuven. 0, 1. goal Charleroi OH Leuven 54' 0 1

13' Malinov op de lat! OHL komt plots dicht bij de openingsgoal. Bij Charleroi werkt Andreou de bal slecht weg, recht in de voeten van Malinov. Die haalt van buiten de zestien meteen stevig uit, maar ziet zijn knal op de lat stranden. . eerste helft, minuut 13.