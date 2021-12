Zwak Club sluit 2021 in mineur af met nederlaag in derby, Cercle triomfeert met 2-0

Cercle Brugge ontving de buren met een vertimmerd elftal. In de as van het veld kwamen Sousa, Popovic en Vanhoutte in de ploeg. De buren van Club stelden precies dezelfde elf op die OHL hadden opgepeuzeld in de beker. Blauw-zwart, vanmiddag in het geel, begon ook gretig en probeerde de kleine broer bij de keel te grijpen.

Vijf minuten lang was het spartelen voor Cercle, maar het overleefde zonder kleerscheuren. Meer nog, met guerrillavoetbal nam de 'thuisploeg' het commando over. Bij Club waren ze veel minder bereid om zich in de duels te smijten. Zo kon de rappe Matondo Deman afzonderen voor doel. Die laatste had echter problemen bij de aanname, waardoor de kans verloren ging. Club zette daar voor de rust enkel een plaatsbal van Vormer en een botsend schot van Vanaken tegenover.

Het slot van de eerste helft was voor Cercle. Groen-zwart bleef noest werken, maar miste de kwaliteit om de vruchten te plukken van die arbeid. Vanhoutte zag zijn verre volley naast botsen en wat later zat er te weinig venijn in een schot uit de draai van Somers.