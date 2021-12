LIVE: Beerschot is weg helemaal kwijt: 0-3, rood voor "libero" Holzhauser

tweede helft, minuut 48. Raman en Amuzu vallen in. De vakantie van Refaelov en Kouamé kan beginnen. Vincent Kompany haalt het duo naar de kant, Raman en Amuzu mogen samen op zoek naar een vijfde doelpunt. .

Wat gaat dit makkelijk, zeg. We zijn amper anderhalve minuut ver in de tweede helft en het staat al 0-4. Refaelov en Verschaeren combineren erop los en de Israëli schiet onbedreigd raak.

tweede helft, minuut 47. Na anderhalve minuut staat het al 0-4. Wat gaat dit makkelijk, zeg. We zijn amper anderhalve minuut ver in de tweede helft en het staat al 0-4. Refaelov en Verschaeren combineren erop los en de Israëli schiet onbedreigd raak. .

32'

tweede helft, minuut 32. Twee wissels aan elke kant. Beerschot grijpt - uiteraard - in bij rust: De Smet en Shankland komen in de plaats van het tandenloze spitsenduo Suzuki-Noubissi. Bij Anderlecht komen Mykhaylichenko en Ashimeru in de ploeg voor Murillo en Olsson. .