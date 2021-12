LIVE: Kan Cercle zegereeks voortzetten tegen leider Union?

18:10 vooraf, 18 uur 10. 4 op een rij voor Union? Union had in de heenronde weinig moeite met Cercle. Begin oktober boekte het een vlotte 0-3-overwinning in het Jan Breydelstadion. Vanzeir trof tweemaal raak en ook Lapoussin pikte zijn goaltje mee. Voor Cercle was het al de derde opeenvolgende nederlaag tegen Union. In 2019 ging het in Groep B van Play-off II ook tweemaal onderuit tegen de Brusselse club. . 4 op een rij voor Union? Union had in de heenronde weinig moeite met Cercle. Begin oktober boekte het een vlotte 0-3-overwinning in het Jan Breydelstadion. Vanzeir trof tweemaal raak en ook Lapoussin pikte zijn goaltje mee. Voor Cercle was het al de derde opeenvolgende nederlaag tegen Union. In 2019 ging het in Groep B van Play-off II ook tweemaal onderuit tegen de Brusselse club.



18:09 vooraf, 18 uur 09.

18:03 vooraf, 18 uur 03. 3 thuisnederlagen voor Union. Union ging dit seizoen nog maar 4 keer onderuit, vreemd genoeg leed het 3 van die nederlagen op eigen veld. Zowel Club Brugge, Antwerp als OH Leuven pakten de volle buit in het Dudenpark. De enige uitnederlaag leed Union bij KV Mechelen, de ploeg die de promovendus ook al uit de beker kegelde.

17:55 vooraf, 17 uur 55. 9/10 voor Union. Een thuisnederlaag tegen Oud-Heverlee Leuven en de bekeruitschakeling bij KV Mechelen, het zijn de enige smetjes op de straffe zegereeks die Union al meer dan 2 maanden aan het neerzetten is. 9 overwinningen in de laatste 10 competitiewedstrijden, van de gevreesde dip voor de promovendus is nog steeds geen sprake. Kan het een onvergetelijk 2021 ook in stijl afsluiten?

17:51 vooraf, 17 uur 51. Straffe metamorfose. Cercle mag dan nog niet helemaal uit de gevarenzone zijn, de wederopstanding in de voorbije weken is wel opmerkelijk. Yves Vanderhaeghe werd eind november ondanks een thuiszege tegen KV Mechelen bedankt voor bewezen diensten en onder Dominik Thalhammer pakte Cercle vervolgens 9 op 9.



Met 12 punten in zijn laatste 4 wedstrijden pakte Cercle zo meer punten dan in de voorgaande 15 wedstrijden. Daarin kon het amper 10 punten sprokkelen.

17:47 vooraf, 17 uur 47. Geen Burgess bij Union. Ook bij Union wordt er amper aan de basisploeg gesleuteld. Felice Mazzu moet het vanavond stellen zonder de geschorste Burgess. Van Der Heyden is zijn vervanger. . Geen Burgess bij Union Ook bij Union wordt er amper aan de basisploeg gesleuteld. Felice Mazzu moet het vanavond stellen zonder de geschorste Burgess. Van Der Heyden is zijn vervanger.

17:45 vooraf, 17 uur 45.

17:44 vooraf, 17 uur 44. Matondo keert terug bij Cercle. Slechts één wijziging bij Cercle. Matondo, afgelopen dinsdag nog geschorst tegen Seraing, keert terug in de basis. Millan moet daardoor vrede nemen met een plaats op de bank.

17:39 vooraf, 17 uur 39.

17:37 vooraf, 17 uur 37. Kan Cercle het ook tegen leider Union? Met een indrukwekkende 12 op 12 is Cercle Brugge de voorbije speeldagen de degradatiezone steeds meer ontvlucht. Een vijfde zege op een rij wordt evenwel geen sinecure, want ook Union verkeert nog steeds in bloedvorm. Of laat de leider zich vanavond op eigen veld verrassen? Volg het hier vanaf 18.30u.

17:37 - Vooraf Vooraf, 17 uur 37

Opstelling Union. Anthony Moris, Jonas Bager, Ismaël Kandouss, Siebe Van der Heyden, Bart Nieuwkoop, Casper Nielsen, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Kaoru Mitoma, Deniz Undav, Dante Vanzeir

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Robbe Decostere, Jesper Daland, Edgaras Utkus, Dimitar Velkovski, Dino Hotic, Hannes Van der Bruggen, Leonardo Da Silva Lopes, Olivier Deman, Thibo Somers, Rabbi Matondo