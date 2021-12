LIVE: Kortrijk snelt in enkele minuten tijd weg van Seraing

Het stof van speeldag 19 is amper gaan liggen, of de volgende wordt al op gang getrapt met Seraing-Kortrijk. De thuisploeg ziet na drie nederlagen op een rij het degradatiespook opdoemen, KV Kortrijk mikt dan weer op een 9 op 9 en een voorlopige 5e plek in de stand. Aftrap om 20u45.