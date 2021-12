Mathieu Maertens loodst OHL naar broodnodige zege tegen Standard

Luka Elsner (trainer Standard): “We hebben verschillende kansen gehad, we hebben de paal en de lat geraakt en er zijn 2 goals afgekeurd door de VAR. We zijn er daardoor niet in geslaagd om genoeg te scoren om hier vanavond punten te pakken. Anderzijds hebben we de tegenstander 2 keer laten infiltreren in de eerste helft en kwamen daar 2 goals uit voort. Het gaat om efficiëntie en je kan geen wedstrijden winnen als je zowel aanvallend als defensief niet efficiënt bent. Bovendien verliezen we met Tapsoba een speler na een voor mij onbegrijpelijk fase. Runarsson heeft de bal niet geraakt, maar de speler. Waarom was het dan geen penalty? De vierde ref zei me dat het een normaal contact was. Als een open wonde van 15 centimeter op het scheenbeen normaal is… Misschien vergis ik me, want ik heb de beelden nog niet teruggezien. Maar ik heb de gevolgen gezien en ik weet zeker dat de doelman de bal niet geraakt heeft. Het was vandaag een belangrijke kans om weer aan te sluiten bij de top 8, maar nu zitten we in de strijd voor het behoud.”

Marc Brys (trainer OHL): “Dit is een superbelangrijke overwinning, elk punt telt nu voor ons. Dit was cruciaal en dat zag je ook in de tweede helft, toen kwam er stress bij kijken. We stonden toen de hele tijd onder druk, dus dan is het wel fijn dat we de 3 punten konden thuishouden. Onze tweede goal was van prachtige makelij met Mercier en Maertens. Dan zie je toch dat er talent in deze groep zit. Ook Kaba, die toch veel kritiek gekregen heeft, en Runarsson speelden super. We zijn in de tweede helft verdedigend overeind gebleven door als een mooi collectief op te treden. Dan de 3 punten pakken is goed voor de toekomst.”