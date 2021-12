LIVE: Krabbelt Oud-Heverlee Leuven overeind tegen uitgerust Standard?

20:44

vooraf, 20 uur 44. Spectaculaire heenwedstrijd. Bij Standard hebben ze nog een eitje te pellen met OH Leuven na de heenwedstrijd in Luik, twee maanden geleden. Standard leek toen op weg naar een 2-0-overwinning, maar door een ellenlange interventie van de VAR werden er ruim 10 (!) minuten extra tijd bijgeteld en daarin troffen de bezoekers nog tweemaal raak. Voor Standard was het al de derde wedstrijd op een rij dat het niet kon winnen tegen OHL. Vorig seizoen kwam het op eigen veld ook niet verder dan een gelijkspel en ging het in Leuven met het kleinste verschil onderuit. .