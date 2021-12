LIVE: 12 (!) minuten extra tijd in Leuven, Fai maakt het weer spannend

Standard zet alles op alles, maar OHL houdt voorlopig stand. De spanning is nu wel te snijden.

tweede helft, minuut 97. Vervanging bij OH Leuven, Alexis De Sart erin, Mathieu Maertens eruit

tweede helft, minuut 94. Fai met de aansluitingstreffer! Wordt het dan toch nog spannend in Leuven? Met een heerlijke volley op een weggewerkte hoekschop brengt Fai Standard op de valreep nog in de wedstrijd. Zit er nog meer in? .