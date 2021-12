LIVE: Wint Bernd Storck zijn eerste topper tegen ploeg in vorm Antwerp?

Balverlies van Nainggolan komt Antwerp bijna duur te staan. Genk breekt snel uit, maar de voorzet van Ito is niet helemaal op maat van Onuachu.

eerste helft, minuut 6. Balverlies van Nainggolan komt Antwerp bijna duur te staan. Genk breekt snel uit, maar de voorzet van Ito is niet helemaal op maat van Onuachu. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Nicolas Laforge heeft de partij op gang gefloten. .

vooraf, 18 uur 17. We willen onze fans plezieren in de laatste thuismatch van het jaar en de overwinning pakken. Bernd Storck.

Statistiek. KRC Genk is ongeslagen in zijn laatste 12 thuiswedstrijden tegen Antwerp. 8 keer hield Genk de 3 punten thuis, 4 keer werd er gelijkgespeeld. De recentste ontmoeting tussen beide teams, op speeldag 5 van dit seizoen, leverde wel een Antwerpse zege op: 4-2 werd het op de Bosuil. . vooraf, 18 uur 01.

vooraf, 17 uur 51. Het doet mij zeker iets om naar hier terug te keren. Het is 16 jaar geleden dat ik hier speelde. Brian Priske, van 2003 tot 2005 speler van Genk.

vooraf, 17 uur 32. Juklerød niet tegen ex-club. Bij Genk noteren we maar één wissel ten opzichte van de partij van donderdag. Juklerød mist de partij tegen zijn ex-club, Eiting neemt het vrijgekomen plekje in. .

vooraf, 17 uur 25. Frey aan de aftrap, Samatta test positief. Michael Frey was donderdag de opvallendste afwezige in de basiself van Antwerp, maar staat vandaag wel weer aan de aftrap. Ook Yusuf en Bataille komen in de ploeg. Gerkens en Vines starten op de bank, Samatta ontbreekt na een positieve coronatest. .