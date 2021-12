LIVE: Droomstart voor Charleroi, Gholizadeh treft meteen raak tegen Eupen

Fase per fase

Fase per fase

12' eerste helft, minuut 12. Knappe actie van Ngoy. Hij haalt de achterlijn en legt de bal goed terug op Peeters, maar die knalt recht tegen Morioka aan. . Knappe actie van Ngoy. Hij haalt de achterlijn en legt de bal goed terug op Peeters, maar die knalt recht tegen Morioka aan.

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8. Gholizadeh doet het meteen voor Charleroi. Droomstart voor Charleroi. Nicholson legt de bal in de zestien goed terug op Gholizadeh. Die zet Lambert vlot in de wind en geeft ook Himmelmann het nakijken. Opnieuw een goal voor de Iraniër na zijn parel tegen Genk afgelopen donderdag. . Gholizadeh doet het meteen voor Charleroi Droomstart voor Charleroi. Nicholson legt de bal in de zestien goed terug op Gholizadeh. Die zet Lambert vlot in de wind en geeft ook Himmelmann het nakijken. Opnieuw een goal voor de Iraniër na zijn parel tegen Genk afgelopen donderdag.



8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Ali Gholizadeh van Charleroi. 0, 1. goal KAS Eupen Charleroi 14' 0 1

7' eerste helft, minuut 7. Ook Eupen komt even piepen. Ngoy snijdt naar binnen en haalt uit, maar zijn gekraakt schot is een opraper voor Koffi. . Ook Eupen komt even piepen. Ngoy snijdt naar binnen en haalt uit, maar zijn gekraakt schot is een opraper voor Koffi.

5' eerste helft, minuut 5. Charleroi begint het best aan de wedstrijd. Morioka krijgt de bal met wat meeval tot bij de vrijstaande Nicholson, maar die is te verrast om goed te reageren en kan enkel een flauw tikje tegen de bal geven. Geen probleem voor Himmelmann. . Charleroi begint het best aan de wedstrijd. Morioka krijgt de bal met wat meeval tot bij de vrijstaande Nicholson, maar die is te verrast om goed te reageren en kan enkel een flauw tikje tegen de bal geven. Geen probleem voor Himmelmann.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Eupen brengt de bal aan het rollen. Kan het de bezoekers uit Charleroi in de problemen brengen? . Aftrap Eupen brengt de bal aan het rollen. Kan het de bezoekers uit Charleroi in de problemen brengen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:42 vooraf, 15 uur 42.

15:32 vooraf, 15 uur 32. 3-0 in de heenmatch. Een flets Charleroi bakte er in de heenronde op eigen veld aanvankelijk weinig van tegen Eupen. De bezoekers hadden zelfs de beste kansen, maar botsten op een dodelijk slotoffensief van de thuisploeg. Nicholson, Gholizadeh en Van Cleemput bezorgden Charleroi in het slotkwartier nog voor een 3-0-overwinning. . 3-0 in de heenmatch Een flets Charleroi bakte er in de heenronde op eigen veld aanvankelijk weinig van tegen Eupen. De bezoekers hadden zelfs de beste kansen, maar botsten op een dodelijk slotoffensief van de thuisploeg. Nicholson, Gholizadeh en Van Cleemput bezorgden Charleroi in het slotkwartier nog voor een 3-0-overwinning.

15:21 vooraf, 15 uur 21. Slechts 2 uitnederlagen voor Charleroi. Charleroi heeft dit seizoen al een stevige uitreputatie opgebouwd. Op bezoek bij Genk liep het deze week dan wel fout, maar dat was pas de tweede uitnederlaag van het seizoen. Ook bij leider Union bleef Charleroi met lege handen achter. Voorts pakte Charleroi in 10 uitwedstrijden 5 zeges (als we ook de gestaakte wedstrijd tegen Standard meetellen) en speelde het 3 keer gelijk. . Slechts 2 uitnederlagen voor Charleroi Charleroi heeft dit seizoen al een stevige uitreputatie opgebouwd. Op bezoek bij Genk liep het deze week dan wel fout, maar dat was pas de tweede uitnederlaag van het seizoen. Ook bij leider Union bleef Charleroi met lege handen achter. Voorts pakte Charleroi in 10 uitwedstrijden 5 zeges (als we ook de gestaakte wedstrijd tegen Standard meetellen) en speelde het 3 keer gelijk.

15:14 vooraf, 15 uur 14. Zorgane out, Zaroury in. Ook bij Charleroi sleutelt Edward Still amper aan zijn basisploeg. Enkel Zorgane moet zijn basisplaats afstaan, Zaroury krijgt de voorkeur. . Zorgane out, Zaroury in Ook bij Charleroi sleutelt Edward Still amper aan zijn basisploeg. Enkel Zorgane moet zijn basisplaats afstaan, Zaroury krijgt de voorkeur.

15:12 vooraf, 15 uur 12.

15:10 vooraf, 15 uur 10. 5 op 9 op eigen veld voor Eupen. Eupen leed tegen Antwerp zijn vijfde uitnederlaag op een rij. Op eigen veld kan het de laatste weken een beter bilan voorleggen met 3 wedstrijden zonder nederlaag. Tegen Zulte Waregem en Kortrijk pakte het een punt en de laatste thuismatch tegen Beerschot leverde de derde thuiszege van het seizoen op. Buitenshuis zit Eupen aan 4 overwinningen. . 5 op 9 op eigen veld voor Eupen Eupen leed tegen Antwerp zijn vijfde uitnederlaag op een rij. Op eigen veld kan het de laatste weken een beter bilan voorleggen met 3 wedstrijden zonder nederlaag. Tegen Zulte Waregem en Kortrijk pakte het een punt en de laatste thuismatch tegen Beerschot leverde de derde thuiszege van het seizoen op. Buitenshuis zit Eupen aan 4 overwinningen.

15:06 vooraf, 15 uur 06. 1 wissel bij Eupen. Eupen komt nagenoeg ongewijzigd aan de aftrap. Keita is zijn basisplaats kwijt, Ngoy is wel opgenomen bij de startelf. De lappenmand is nog steeds aardig gevuld bij Eupen met onder meer Cools, Embalo, Kayembe en Nuhu. . 1 wissel bij Eupen Eupen komt nagenoeg ongewijzigd aan de aftrap. Keita is zijn basisplaats kwijt, Ngoy is wel opgenomen bij de startelf. De lappenmand is nog steeds aardig gevuld bij Eupen met onder meer Cools, Embalo, Kayembe en Nuhu.

15:04 vooraf, 15 uur 04.

11:10 vooraf, 11 uur 10. Onze kern is kwalitatief niet goed genoeg en veel te smal om weerwerk te bieden tegen grote ploegen. Stef Peeters na Antwerp. Onze kern is kwalitatief niet goed genoeg en veel te smal om weerwerk te bieden tegen grote ploegen. Stef Peeters na Antwerp

11:10 vooraf, 11 uur 10.

11:04 vooraf, 11 uur 04. Ook Charleroi heeft iets recht te zetten. Charleroi verloor - net als Eupen - met 4-2 op de vorige speeldag. Tegen Genk kon de ploeg van Edward Still het laken naar zich toe trekken, maar een afstandsschot van Bessilé strandde op de paal. In een dolle 7 minuten kantelde de wedstrijd vervolgens helemaal naar Genkse kant. . Ook Charleroi heeft iets recht te zetten Charleroi verloor - net als Eupen - met 4-2 op de vorige speeldag. Tegen Genk kon de ploeg van Edward Still het laken naar zich toe trekken, maar een afstandsschot van Bessilé strandde op de paal. In een dolle 7 minuten kantelde de wedstrijd vervolgens helemaal naar Genkse kant.