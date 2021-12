Gent haalt bibberend het einde, maar houdt 3 punten thuis tegen STVV

Tarik Tissoudali scoorde alweer zijn zesde goal in vijf matchen. "Ja, de statistieken lopen goed", glunderde de spits van Gent. "In het begin was het moeilijk. Ik ben blij dat het harde werken wordt beloond."

"Ik denk dat het vandaag een heel gesloten wedstrijd was. Na de twee goals kwamen er meer gaten. We hadden ook snel de 3-0 kunnen maken. Ik heb zelf ook een grote kans laten liggen. We hebben als team volwassen gespeeld, alleen jammer dat we die ene goal hebben weggegeven."

Tissoudali zelf kwam vrij weinig in het stuk voor. "Ze waren achterin telkens met twee man meer, maar dat betekent dat wij achterin ook plus twee staan. Enkel op standaardsituaties konden ze een beetje gevaarlijk zijn. Dan is het wachten op dat momentje waarop je die kans krijgt. Dat hebben we gedaan."

Ondanks 15 op 18 hangt Gent nog steeds onder de top vier. "Dat geeft aan dat we niet best begonnen zijn. Belangrijk is dat we nu vertrouwen hebben. We winnen veel de laatste weken, ook Europees. Het zit goed in de groep. We moeten dit gewoon volhouden en dan moet het wel goedkomen."