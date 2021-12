Vanaken redt punt voor Club in topper tegen Anderlecht na spectaculair slotkwartier

Club Brugge - Anderlecht in een notendop:

Anderlecht start sterk, maar het is Club dat scoort

Een mokerslag voor Anderlecht, dat plots geen voet meer aan de grond kreeg. Club had intussen bijgestuurd op het middenveld en nam de wedstrijd in handen. De 2-0 hing in de lucht, maar Lang en Vanaken misten.

Het zou een dure misser blijken, want een paar minuten later lag de bal aan de overzijde wel in het mandje, met dank aan het Brugse koningskoppel: Noa Lang prikte slim binnendoor tot bij De Ketelaere, die de 1-0 onder Van Crombrugge door duwde.

Topper breekt pas in het slotkwartier echt open

Kompany bracht na de pauze meer snelheid in de ploeg met Amuzu en Raman, en dat bleek een goeie zet. Raman had als eerste de 1-1 aan de voet, maar het was zijn collega-invaller die Anderlecht langszij bracht. Met een knappe uithaal deponeerde hij de bal in de verste hoek, buiten het bereik van Mignolet.

Met nog een kwartier op de klok brak de topper eindelijk helemaal open. Anderlecht drukte door, Raman zag Mignolet een gemaakt doelpunt nog uit zijn doel zweven. Het bleek slechts uitstel van executie voor Club, want bij de hoekschop die volgde, scoorde Hoedt in de kluts de 1-2.

Maar in tijden van nood kan Club altijd op zijn Gouden Schoen rekenen, en dat was vandaag niet anders. Hans Vanaken werd niet opgepikt bij een Brugse hoekschop en hij kopte de gelijkmaker staalhard tegen de touwen.

Helaas was de tijd intussen bijna weggetikt. De laatste kans was nog voor Anderlecht, Ricca kopte weg voor de neus van Amuzu. Zo bleef het 2-2 en is Union uiteindelijk de echte winnaar van het weekend: de leider loopt weer twee punten uit op Club.