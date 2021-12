LIVE: Wie zegeviert in de klassieker tussen Club Brugge en Anderlecht?

Nog even in herinnering brengen: Club is de enige ploeg die dit seizoen nog niet verloor in eigen huis.

Statistiek. Nog even in herinnering brengen: Club is de enige ploeg die dit seizoen nog niet verloor in eigen huis. Een blik op het recente verleden leert dat Anderlecht voor het laatst kon winnen op Jan Breydel in 2018, in de play-offs. Het werd toen 1-2. Daarna volgden vier thuiszeges voor Club Brugge, vorig seizoen werd er 2-2 gelijkgespeeld. . vooraf, 12 uur 48.

vooraf, 08 uur 35. Kompany: "We bereiden ons voor op beste versie van Club". Anderlecht-coach Vincent Kompany trekt naar Brugge om te winnen. "Dat moet altijd de mentaliteit zijn van Anderlecht. Maar we moeten ook nederig zijn", voegde Kompany eraan toe. Zowel Club als Anderlecht won zijn laatste 4 matchen in de competitie. Al behaalde blauw-zwart die zeges niet altijd met het sprankelende voetbal waarmee het eerder dit seizoen uitpakte. "Het kan me niet veel schelen of Club in vorm is of niet. Elke topwedstrijd is altijd een apart verhaal. We bereiden ons voor op de beste versie van Club Brugge. En dan moeten we vandaag eerst en vooral de beste versie van onszelf zijn", besluit Kompany .