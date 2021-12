Oostende maakt de kopzorgen bij Beerschot nog wat groter

Beerschot begon nochtans met goede moed. Met Holzhauser opnieuw in de basis en met frissere benen dan Oostende, waar Capon en D'Arpino ontbraken, vatte de thuisploeg de wedstrijd enthousiast aan. Vaca stak tussendoor naar Suzuki, die vlak voor hij wilde afdrukken van de bal werd geworsteld.

Een bijzonder voorzichtig Oostende liet het gebeuren en richtte zich vooral op de organisatie. Pas na een kwartier kwam het in een rommelige fase eens piepen in de zestien meter van de Ratten. Caicedo blokte het schot van Ambrose af. Met nog een afgeweken schot van Gueye hadden we het zogenaamde 'gevaar' wel gehad voor het eerste halfuur.

De wedstrijd stond bol van de foute passes en technische miskleunen, tot Dom het niveau even opkrikte met een kattenpootje. Zijn deviatie viel op het dak van het doel, maar stak wel iets in gang. Jammer genoeg voor Beerschot putte Oostende er inspiratie uit. Ambrose scoorde nadat Vanhamel de kopstoot van Gueye had gered en een minuut later maakte Gueye zelf er 0-2 van. De Senegalees rondde een heerlijke dribbel koel af.