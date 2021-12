LIVE: Pakt Union ook bij Zulte Waregem de volle buit?

Fase per fase

Fase per fase

33' eerste helft, minuut 33. Kopbal Vanzeir. Union neemt geen genoegen met 1 doelpunt. UNdav zoekt zijn maatje nog een keer voor doel. Vanzeir kopt over. Niet veel later heeft Bossut een save in petto op een schot van Teuma. . Kopbal Vanzeir Union neemt geen genoegen met 1 doelpunt. UNdav zoekt zijn maatje nog een keer voor doel. Vanzeir kopt over. Niet veel later heeft Bossut een save in petto op een schot van Teuma.

32' eerste helft, minuut 32. Union kan profiteren van de ruimte die weggegeven wordt door de thuisploeg. Tom Boudeweel op Radio 1. Union kan profiteren van de ruimte die weggegeven wordt door de thuisploeg. Tom Boudeweel op Radio 1

31' eerste helft, minuut 31. Hoekschop voor Union en Bager kan ook koppen. De verdediger kopt recht in de handen van Bossut. . Hoekschop voor Union en Bager kan ook koppen. De verdediger kopt recht in de handen van Bossut.

29' eerste helft, minuut 29. Union houdt de rangen na dat doelpunt goed gesloten. Zulte Waregem is nu aan zet, maar kan de thuisploeg nog iets in elkaar knutselen? . Union houdt de rangen na dat doelpunt goed gesloten. Zulte Waregem is nu aan zet, maar kan de thuisploeg nog iets in elkaar knutselen?

25' Gele kaart voor Kaoru Mitoma van Union tijdens eerste helft, minuut 25 Kaoru Mitoma Union

24' eerste helft, minuut 24. Union creëert nog een keer gevaar. Vanzeir loopt zich goed vrij en neemt het leer meteen op de slof, net naast. . Union creëert nog een keer gevaar. Vanzeir loopt zich goed vrij en neemt het leer meteen op de slof, net naast.

23' eerste helft, minuut 23. Zulte Waregem moet nu natuurlijk komen. Na een hoekschop waagt De Bock eens zijn kans. Moris kan het gevaar onschadelijk maken, ook al ging die bal naast. . Zulte Waregem moet nu natuurlijk komen. Na een hoekschop waagt De Bock eens zijn kans. Moris kan het gevaar onschadelijk maken, ook al ging die bal naast.

21' eerste helft, minuut 21.

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Dante Vanzeir van Union. 0, 1. goal Zulte Waregem Union 34' 0 1

19' eerste helft, minuut 19. GOAL! 0-1 Vanzeir. Union heeft de voorsprong te pakken. Ciranni speelt te kort terug en stuurt zo Undav het straatje in. Hij bedient Vanzeir die op Bossut botst, maar in de herneming is het wel raak. Doelpunt nummer 11 al voor Vanzeir. . GOAL! 0-1 Vanzeir Union heeft de voorsprong te pakken. Ciranni speelt te kort terug en stuurt zo Undav het straatje in. Hij bedient Vanzeir die op Bossut botst, maar in de herneming is het wel raak. Doelpunt nummer 11 al voor Vanzeir.

17' eerste helft, minuut 17. Slordig balverlies plots van Ciranni. Teuma kan met het leer aan de haal en pikt er dan Undav uit. De knal van de spits verdwijnt in de handen van Bossut. . Slordig balverlies plots van Ciranni. Teuma kan met het leer aan de haal en pikt er dan Undav uit. De knal van de spits verdwijnt in de handen van Bossut.

15' eerste helft, minuut 15.

15' eerste helft, minuut 15. Aan de overkant zet Mitoma in de vijandelijke 16 een actie op. Bossut is echter bij de pinken en duikt goed in de voeten van de Japanner. . Aan de overkant zet Mitoma in de vijandelijke 16 een actie op. Bossut is echter bij de pinken en duikt goed in de voeten van de Japanner.

11' eerste helft, minuut 11. Gano scoort bijna. De 1-0 stond bijna op het scorebord. Dompé legt het leer op de knikker van Gano die maar net naast kopt. Nu is de thuisploeg dicht bij een doelpunt. . Gano scoort bijna De 1-0 stond bijna op het scorebord. Dompé legt het leer op de knikker van Gano die maar net naast kopt. Nu is de thuisploeg dicht bij een doelpunt.

10' eerste helft, minuut 10. Ook Zulte Waregem heeft een eerste schot tussen de palen. Dompé legt van net buiten de 16-meter aan. Recht in de handen van Moris. . Ook Zulte Waregem heeft een eerste schot tussen de palen. Dompé legt van net buiten de 16-meter aan. Recht in de handen van Moris.

4' eerste helft, minuut 4. Bijna Undav. Union gaat met de 1e grote kans aan de haal. Boya levert de bal zomaar in en daar kan Undav bijna van profiteren. Sammy Bossut is echter goed bij de les. Het stond hier al bijna 0-1. . Bijna Undav Union gaat met de 1e grote kans aan de haal. Boya levert de bal zomaar in en daar kan Undav bijna van profiteren. Sammy Bossut is echter goed bij de les. Het stond hier al bijna 0-1.

3' eerste helft, minuut 3. Zulte Waregem krijgt een eerste hoekschop in deze wedstrijd. Doumbia kan ook aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. . Zulte Waregem krijgt een eerste hoekschop in deze wedstrijd. Doumbia kan ook aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:45 eerste helft, 18 uur 45. Aftrap. De bal rolt in het Regenboogstadion. Pakt Zulte Waregem 3 broodnodige punten of gaat de leider er mee aan de haal? . Aftrap De bal rolt in het Regenboogstadion. Pakt Zulte Waregem 3 broodnodige punten of gaat de leider er mee aan de haal?