LIVE: Elsner slachtoffert aanvoerder Bodart, redt hij zelf zijn hachje tegen Beerschot?

9' eerste helft, minuut 9. Eenrichtingsvoetbal. Als het zo voortgaat, zal het gras op Sclessin in deze eerste helft ongelijkmatig vertrappeld worden. Beerschot raakt nauwelijks over de middenlijn. . Eenrichtingsvoetbal Als het zo voortgaat, zal het gras op Sclessin in deze eerste helft ongelijkmatig vertrappeld worden. Beerschot raakt nauwelijks over de middenlijn.

7' eerste helft, minuut 7. Wat ook op het spel staat vanavond: wie heeft de slechtste verdediging in onze competitie. Voorlopig is dat Zulte Waregem met 61 tegengoals, maar Beerschot ligt op de loer met 60 tegentreffers. . Wat ook op het spel staat vanavond: wie heeft de slechtste verdediging in onze competitie. Voorlopig is dat Zulte Waregem met 61 tegengoals, maar Beerschot ligt op de loer met 60 tegentreffers.

5' eerste helft, minuut 5. Het is al meteen pompen of verzuipen bij Beerschot. Standard prikt nu al wat gaatjes in de defensie, maar de ballon ontploft nog niet. Ook het uitvoetballen gaat nog niet echt lekker. . Het is al meteen pompen of verzuipen bij Beerschot. Standard prikt nu al wat gaatjes in de defensie, maar de ballon ontploft nog niet. Ook het uitvoetballen gaat nog niet echt lekker.

2' eerste helft, minuut 2. Nkounkou net naast. Een eerste kans voor Standard. Nkounkou heeft wat ruimte op rechts. Zijn voorzet gaat maar net naast de verste paal. Tapsoba probeerde zich nog naar de bal te werpen, maar het enige wat hij raakte was de paal. Even pijnlijk. . Nkounkou net naast Een eerste kans voor Standard. Nkounkou heeft wat ruimte op rechts. Zijn voorzet gaat maar net naast de verste paal. Tapsoba probeerde zich nog naar de bal te werpen, maar het enige wat hij raakte was de paal. Even pijnlijk.

2' eerste helft, minuut 2. Standard heeft in de hele februarimaand geen enkele keer gewonnen, maar aan strijdlust ontbreekt het de spelers niet in deze openingsfase. Er wordt geknokt en gebikkeld. . Standard heeft in de hele februarimaand geen enkele keer gewonnen, maar aan strijdlust ontbreekt het de spelers niet in deze openingsfase. Er wordt geknokt en gebikkeld.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:46 eerste helft, 18 uur 46. Aftrap. Beerschot heeft de aftrap gegeven. "Onder voorbehoud" zouden ze zelf zeggen. Maar we gaan wel degelijk voetballen. . Aftrap Beerschot heeft de aftrap gegeven. "Onder voorbehoud" zouden ze zelf zeggen. Maar we gaan wel degelijk voetballen.

18:43 vooraf, 18 uur 43. De laatste plichtplegingen, met onder meer de toss, de hymne en de traditionele peptalk zijn bijna achter de rug. . De laatste plichtplegingen, met onder meer de toss, de hymne en de traditionele peptalk zijn bijna achter de rug.

18:41 vooraf, 18 uur 41. In de tribune zien we Renaud Emond handen schudden met clublegende Erik Gerets. Emond is een van de spelers die niet speelgerechtigd is, omdat hij een winteraankoop is en dit een match is die in december gespeeld had moeten worden. . In de tribune zien we Renaud Emond handen schudden met clublegende Erik Gerets. Emond is een van de spelers die niet speelgerechtigd is, omdat hij een winteraankoop is en dit een match is die in december gespeeld had moeten worden.

18:35 vooraf, 18 uur 35. Het is heel spijtig dat onze supporters niet aanwezig zijn, maar ik versta hen 100%. Het is een goed signaal naar de mensen van de bond om eens goed te analyseren wat daar is misgelopen (bij het uitstel van de match). Gert Vanderidt (coach Beerschot). Het is heel spijtig dat onze supporters niet aanwezig zijn, maar ik versta hen 100%. Het is een goed signaal naar de mensen van de bond om eens goed te analyseren wat daar is misgelopen (bij het uitstel van de match). Gert Vanderidt (coach Beerschot)

18:32 Bij Beerschot blijven ze het "onder voorbehoud"-thema spelen. vooraf, 18 uur 32. Bij Beerschot blijven ze het "onder voorbehoud"-thema spelen.

18:31 vooraf, 18 uur 31. Ik ben er ook om de moeilijke beslissingen te nemen. De prestaties van Arnaud (Bodart) waren de laatste weken wat minder, daarom dat we hem eruit zetten. Maar dat wil niet zeggen dat we alle verantwoordelijkheid van onze voorbije nederlagen bij Arnaud leggen. Luka Elsner (coach Standard). Ik ben er ook om de moeilijke beslissingen te nemen. De prestaties van Arnaud (Bodart) waren de laatste weken wat minder, daarom dat we hem eruit zetten. Maar dat wil niet zeggen dat we alle verantwoordelijkheid van onze voorbije nederlagen bij Arnaud leggen. Luka Elsner (coach Standard)

18:21 vooraf, 18 uur 21. Weer geen Holzhauser. Bij Beerschot is er weer geen plaats voor Holzhauser in de basis. Wel terug van weggeweest is de Uruguayaanse verdediger Lemos, die de plaats inneemt van zijn Zuid-Amerikaanse ploegmaat Vaca. . Weer geen Holzhauser Bij Beerschot is er weer geen plaats voor Holzhauser in de basis. Wel terug van weggeweest is de Uruguayaanse verdediger Lemos, die de plaats inneemt van zijn Zuid-Amerikaanse ploegmaat Vaca.

17:51 vooraf, 17 uur 51. Geen Bodart bij Standard. Een opmerkelijke wissel bij Standard, waar aanvoerder Arnaud Bodart zijn plaats in doel moet afstaan aan Laurent Henkinet. Coach Elsner was na de nederlaag tegen Gent erg kritisch voor zijn doelman, die met een blunder aan de basis lag van het verlies. Een opsteker voor Standard is dat Amallah er na zijn knieblessure meteen weer bij is. Hij staat aan de aftrap. . Geen Bodart bij Standard Een opmerkelijke wissel bij Standard, waar aanvoerder Arnaud Bodart zijn plaats in doel moet afstaan aan Laurent Henkinet. Coach Elsner was na de nederlaag tegen Gent erg kritisch voor zijn doelman, die met een blunder aan de basis lag van het verlies.



12:01 vooraf, 12 uur 01. Vanderidt: "We zijn nog steeds strijdvaardig". Hekkensluiter Beerschot zal zich vanavond voor de zoveelste keer moeten bewijzen. "Wij moeten hard knokken voor alles. Ik denk dat we de laatste weken hebben laten zien, dat we nog steeds strijdvaardig zijn. Ik wil die strijd zien, maar ik wil ook dat mijn jongens het vertrouwen hebben om te durven voetballen en initiatief te tonen", klinkt het bij trainer Greg Vanderidt. "Als we met getrokken mes daar beginnen, kunnen we het hen moeilijk maken. Zij proberen zich ook in een underdogpositie te duwen, maar dat accepteer ik niet van hen. Zij zijn een ploeg met kwaliteit, in een mindere periode. Dus alles is mogelijk." . Vanderidt: "We zijn nog steeds strijdvaardig" Hekkensluiter Beerschot zal zich vanavond voor de zoveelste keer moeten bewijzen. "Wij moeten hard knokken voor alles. Ik denk dat we de laatste weken hebben laten zien, dat we nog steeds strijdvaardig zijn. Ik wil die strijd zien, maar ik wil ook dat mijn jongens het vertrouwen hebben om te durven voetballen en initiatief te tonen", klinkt het bij trainer Greg Vanderidt. "Als we met getrokken mes daar beginnen, kunnen we het hen moeilijk maken. Zij proberen zich ook in een underdogpositie te duwen, maar dat accepteer ik niet van hen. Zij zijn een ploeg met kwaliteit, in een mindere periode. Dus alles is mogelijk."



