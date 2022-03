Beerschot gelooft in zijn kansen tegen Standard: "Alles is mogelijk"

12:01 vooraf, 12 uur 01. Vanderidt: "We zijn nog steeds strijdvaardig". Hekkensluiter Beerschot zal zich vanavond voor de zoveelste keer moeten bewijzen. "Wij moeten hard knokken voor alles. Ik denk dat we de laatste weken hebben laten zien, dat we nog steeds strijdvaardig zijn. Ik wil die strijd zien, maar ik wil ook dat mijn jongens het vertrouwen hebben om te durven voetballen en initiatief te tonen", klinkt het bij trainer Greg Vanderidt. "Als we met getrokken mes daar beginnen, kunnen we het hen moeilijk maken. Zij proberen zich ook in een underdogpositie te duwen, maar dat accepteer ik niet van hen. Zij zijn een ploeg met kwaliteit, in een mindere periode. Dus alles is mogelijk." . Vanderidt: "We zijn nog steeds strijdvaardig" Hekkensluiter Beerschot zal zich vanavond voor de zoveelste keer moeten bewijzen. "Wij moeten hard knokken voor alles. Ik denk dat we de laatste weken hebben laten zien, dat we nog steeds strijdvaardig zijn. Ik wil die strijd zien, maar ik wil ook dat mijn jongens het vertrouwen hebben om te durven voetballen en initiatief te tonen", klinkt het bij trainer Greg Vanderidt. "Als we met getrokken mes daar beginnen, kunnen we het hen moeilijk maken. Zij proberen zich ook in een underdogpositie te duwen, maar dat accepteer ik niet van hen. Zij zijn een ploeg met kwaliteit, in een mindere periode. Dus alles is mogelijk."



11:51 vooraf, 11 uur 51. Zes spelers minder. Het is puzzelen geblazen voor Luka Elsner en Greg Vanderidt. De twee trainers mogen geen gebruik maken van hun wintertransfers. Het duel dateert namelijk van voor de transfermarkt open was. Winteraanwinsten zijn dus niet speelgerechtigd voor de wedstrijd van vandaag. Dit betekent dat bij Standard Mathieu Cafaro, Gilles Dewaele, Renaud Emond en Joachim Van Damme niet in aanmerking komen voor een selectie. Beerschot kan niet rekenen op Felipe Avenatti en Dante Rigo. . Zes spelers minder Het is puzzelen geblazen voor Luka Elsner en Greg Vanderidt. De twee trainers mogen geen gebruik maken van hun wintertransfers. Het duel dateert namelijk van voor de transfermarkt open was. Winteraanwinsten zijn dus niet speelgerechtigd voor de wedstrijd van vandaag. Dit betekent dat bij Standard Mathieu Cafaro, Gilles Dewaele, Renaud Emond en Joachim Van Damme niet in aanmerking komen voor een selectie. Beerschot kan niet rekenen op Felipe Avenatti en Dante Rigo.

11:34 vooraf, 11 uur 34. "Het is ongelooflijk dat er altijd achterpoortjes zijn". Door een staking bij de Luikse politie konden Standard en Beerschot elkaar niet treffen op 15 december. Beerschot hoopte op een forfaitzege, maar heeft die niet gekregen. De hekkensluiter diende een klacht in om alsnog de forfaitzege te krijgen. Maar aangezien die klacht niet tijdig kon worden afgehandeld, speelt Beerschot vandaag onder voorbehoud. "Het is onterecht dat we moeten spelen op Standard. Het is ongelooflijk dat er altijd achterpoortjes zijn voor clubs om het reglement toch maar niet te volgen. Daar heb ik absoluut geen begrip voor. Maar dat is nog een extra reden om scherp te zijn", aldus Beerschot-coach Greg Vanderidt. . "Het is ongelooflijk dat er altijd achterpoortjes zijn" Door een staking bij de Luikse politie konden Standard en Beerschot elkaar niet treffen op 15 december. Beerschot hoopte op een forfaitzege, maar heeft die niet gekregen.



De hekkensluiter diende een klacht in om alsnog de forfaitzege te krijgen. Maar aangezien die klacht niet tijdig kon worden afgehandeld, speelt Beerschot vandaag onder voorbehoud.



"Het is onterecht dat we moeten spelen op Standard. Het is ongelooflijk dat er altijd achterpoortjes zijn voor clubs om het reglement toch maar niet te volgen. Daar heb ik absoluut geen begrip voor. Maar dat is nog een extra reden om scherp te zijn", aldus Beerschot-coach Greg Vanderidt.

11:03 vooraf, 11 uur 03. Twee ploegen in malaise. Vanavond speelt Beerschot op Sclessin zijn zoveelste wedstrijd van de laatste kans. Beerschot staat troosteloos laatste in het klassement. Maar ook Standard, dat na een 1 op 15 helemaal weggezakt is, hoopt door deze wedstrijd uit de crisis te klauteren. Wie pakt de begeerde drie punten mee naar huis? De aftrap is straks om 18.45 uur. De wedstrijd is live te volgen op deze pagina. . Twee ploegen in malaise Vanavond speelt Beerschot op Sclessin zijn zoveelste wedstrijd van de laatste kans. Beerschot staat troosteloos laatste in het klassement. Maar ook Standard, dat na een 1 op 15 helemaal weggezakt is, hoopt door deze wedstrijd uit de crisis te klauteren.

Wie pakt de begeerde drie punten mee naar huis? De aftrap is straks om 18.45 uur. De wedstrijd is live te volgen op deze pagina.

17:00 vooraf, 17 uur . Jupiler Pro League Standard - Beerschot gaat niet door wegens politiestaking