Krijgt Ruud Vormer tegen OHL wel een plaats in het basisteam?

Of gooit trainer Philippe Clement hem toch voor de leeuwen in de plaats van Eder Balanta, die bij een gele kaart de topper van komende zondag mist tegen Anderlecht.

Club Brugge won vorige zondag zonder veel glans van Zulte Waregem voor eigen volk. Het gespreksonderwerp was opnieuw het bankzittersstatuut van Ruud Vormer. Begint de aanvoerder tegen OH Leuven weer op de bank?

vooraf, 16 uur 51. OH Leuven heeft punten nodig. Club Brugge-OHL eindigde in de heenwedstrijd onverwacht op 1-1. Aan Den Dreef kan de landskampioen voor de vierde opeenvolgende keer winnen in de Jupiler Pro League. OH Leuven kan de punten goed gebruiken. Na de knappe zege bij Union ging het twee keer de boot in. De club van Marc Brys is daardoor ook weggezakt in de stand. Het hangt met 20 punten net boven de degradatiezone. Volg de wedstrijd op deze pagina vanaf 21 u. .